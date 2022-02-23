Гороскоп Павла Глобы на 24 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

23 февраля 2022 14:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп Павла Глобы на 24 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп Павла Глобы на 24 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Павел Глоба подготовил гороскоп на 24.02.2022 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 24 февраля 2022 года, четверг. 

Знак месяца — Водолей.         

Гороскоп Павла Глобы Овен. Сегодня не нужно слишком много на себя брать, есть риск не справиться. 

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Гороскоп Павла Глобы Телец. Можно и нужно делать первые шаги в отношениях, которые вам действительно дороги. 

Гороскоп Павла Глобы Близнецы. Близкие оценят прежде всего вашу искренность.

Гороскоп Павла Глобы Рак. Постарайтесь держаться на равном удалении от всех конфликтующих сторон в близком окружении.

Гороскоп Павла Глобы Лев. Вы не обязаны всегда быть образцом для близких, иногда вам тоже нужно расслабиться и передать кому-то бразды правления.

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Гороскоп Павла Глобы Дева. Глоба предупреждает, что в этот день досадные ошибки могут помешать вам достичь успеха на работе.

Гороскоп Павла Глобы Весы. Недоброжелатели из близкого окружения активизировались, будьте внимательны!

Гороскоп Павла Глобы Скорпион. Эмоции могут как помочь вам, так и помешать, все будет зависеть от вашей способности их контролировать. 

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Гороскоп Павла Глобы Козерог. В этот день вы должны максимально много времени уделить себе и своим желаниям. 

Гороскоп Павла Глобы Водолей. Займитесь творческой работой, она будет получаться у вас лучше всего!

Гороскоп Павла Глобы Рыбы. Не время рвать старые связи, даже если вы полагаете, что отношения себя полностью исчерпали. 

Напомним, 

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