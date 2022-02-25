Гороскоп на 26 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

25 февраля 2022 12:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 26 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 26 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Астрологи подготовили гороскоп на 26.02.2022!

Узнайте свой гороскоп на 26 февраля 2022 года, субботу.

Знак месяца — Водолей.            

Гороскоп Овен. Первая половина дня не подходит для деловых контактов. 

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Гороскоп Телец. Хорошо сложатся поездки, решения о которых были приняты неожиданно и в последнюю минуту. 

Гороскоп Близнецы. Хорошее время для встречи с человеком, общение с которым приносит вам умиротворение. 

Гороскоп Рак. Вы справитесь с делом, которое еще совсем недавно было вам не по зубам.

Гороскоп Лев. День принесет вам приятные впечатления, скорее всего, их источником станет близкий человек.

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Гороскоп Дева. Не поддавайтесь паническим настроениям, день будет удачным, если вы сможете обуздать эмоции.

Гороскоп Весы. Вселенная предоставит вам шанс сделать что-то важное для себя и близких.

Гороскоп Скорпион. Отвлекаться от пессимистичных мыслей вам просто необходимо, иначе можно оказаться в депрессивном состоянии.

Гороскоп Стрелец. Многое будет зависеть от вашей способности замечать позитив в мелочах.

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Гороскоп Козерог. Сейчас не время ссориться с близкими людьми, старайтесь держаться вместе. 

Гороскоп Водолей.  Пришло время позаботиться о своем здоровье, например, перейти на более здоровый рацион.

Гороскоп Рыбы. Лучше останьтесь дома, так безопаснее, считают астрологи. 

Напомним, 

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