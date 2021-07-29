Тим Рот: Еще со времен Шекспира людей интригуют демоны внутри нас

Тим Рот в интервью признался, чем его привлек «Риллингтон-Плейс, дом 10».

На канале Epic Drama стартовал мини-сериал «Риллингтон-Плейс» — захватывающая драма из трех частей, основанная на многочисленных реальных убийствах, совершенных Джоном Кристи в Ноттинг-Хилле в 1940-1950-х годах. По случаю премьеры представляем интервью с исполнителем главной роли – британским актером Тимом Ротом.

Слышали ли вы об этой истории до того, как присоединиться к проекту?

Я смотрел фильм («Риллингтон-Плейс, дом 10», 1971/ – Прим. ред.) еще ребенком, но с тех пор не видел его. Джон Хёрт говорил о нем во время нашей совместной работы. Конечно, мы слышали о деле, когда были детьми. Я родился в 1961 году, так что эта история произошла сравнительно недавно, и смертная казнь была запрещена вскоре после этого, причем одной из причин было именно это дело и возможность невиновности Эванса. В то время дети обожали страшилки, и история Кристи была одной из них.

Как вы отнеслись к возможности сыграть Джона Кристи?

Для меня это стало действительно вызовом. Я никогда раньше не играл подобного персонажа. Это особенно сложно, когда человек настолько паталогически лжив. Он обманывал общественность и близких ему людей. Он убивал практически безнаказанно. Он использовал свою власть и злоупотреблял ею, продолжая разгуливать на свободе. Его круг был довольно маленьким, но внутри него он действовал эффективно. Не могу поверить, что ему сошла с рук ложь в зале суда.

Что вы на самом деле знаете о Кристи?

Я знаю факты о нем и думаю, что Аттенборо (известный британский телеведущий. – Прим. ред.), вероятно, сказал бы то же самое, что до определенного момента можно снимать слои, но через некоторое время упереться о камень. Нельзя проникнуть в суть этого человека. Однако сам факт этой невозможности многое о нем говорит. Он создал свой характер – видимость, которая была очень теплой и комфортной для окружающих его людей, соседей и сослуживцев. Хотя есть вероятность того, что его падение было вызвано тем, что он действительно любил власть и не мог сдерживаться.

Почему так важно вернуться к этой истории?

Я надеюсь, что фильм снова всколыхнет интерес к этому делу, и это хорошо, учитывая, что целое новое поколение понятия не имеет, кто такие Кристи и Эванс. Жизнь Эванса до этого события вызывает большой интерес и могла бы сама по себе послужить основой для интересного фильма. Если сейчас оценивать работу полиции, то она была откровенно халтурой. В деле было много упущений, расследование велось в неверном направлении. Свою роль в этом сыграла предвзятость, поскольку полиция поверила этому человеку и никогда не поверила бы Эвансу.

Можно ли сказать, что сам Риллингтон-Плейс выступил сообщником Кристи?

Думаю, дом сработал против него. Он дает своего рода уединение, но я думаю, что в конце концов оно его победило. Они жили в двух с половиной комнатах в довольно мрачных, "коробочных" условиях, и ему не хватало места. Как только Кристи начал выходить, появление полиции стало лишь вопросом времени.

Как вам понравилось работать с остальными актерами?

Я всегда хотел поработать с Сэм (Саманта Мортон. – Прим. ред.), и когда я услышал, что ее подписали на роль, это стало одной из причин моего согласия. Сэм феноменальна.

Я раньше не знал Нико Мираллегро и Джоди Комер, поскольку они – часть нового поколения актеров, и всю их жизнь я был вдали от Лондона, но мне очень понравилось смотреть, как они играют.

Как вам понравилось работать с режиссером Крэйгом Вивейросом?

Крэйг великолепен. Думаю, он быстро понял, что нужно быть разным режиссером для разных актеров. Он отлично адаптируется к самым разным ситуациям. Я наблюдаю, как он работает с другими актерами, что всегда является хорошим показателем. Это очень легкие рабочие отношения.

По вашему мнению, что привлечет зрителей посмотреть этот фильм?

Еще со времен Шекспира людей особенно интригуют демоны внутри нас. Подобные вещи всегда будут частью человеческой натуры. Возникает вопрос: как отдать дань справедливости и уважения людям, погибшим от его рук? Если есть женщина, которая, как Этель, явно подвергается психологическому и физическому насилию, ей нужно дать право голоса. Это можно сделать посредством актерской игры, как Сэм в случае с Этель. Это трудная роль, требующая множества усилий, но мы обязаны этим жертвам.

Приглашаем посмотреть сериал «Риллингтон-Плейс» на канале Epic Drama.