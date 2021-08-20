«Я хочу, чтобы «Домой» посмотрели в Крыму». Эксклюзивное интервью Наримана Алиева

Нариман Алиев — один из украинских режиссеров нового поколения.

Его полнометражный фильм «Домой» раскрывает невидимые проблемы крымских татар и вписывает современные события в контекст тяжелой истории коренного народа Крыма. По случаю 30-й годовщины Независимости Украины онлайн-кинотеатр SWEET.TV открыл бесплатный доступ к ленте «Домой» для территории Крыма.

Режиссер поделился интересными подробностями съемок и своим отношением к инициативе стриминговой платформы. Подробнее — читайте в интервью.

Расскажите немного об истории создания фильма. Как связаны ваши короткометражные фильмы с фильмом «Домой»?

«Домой» создавался с 2016 по 2019 год, но его можно связать с короткими метрами. Это определенное финальное выражение после всех моих учебных работ, где тема, идеи и даже инструменты реализации действительно были перенесены из наработок, которые были на короткометражных фильмах.

Однако свои короткие метры я воспринимаю именно как учебные работы. В них я пытался выработать навыки, попробовать свои силы и весь опыт использовал в полном метре.

Картина связана с вашей личной историей?

Конечно. Это определенная рефлексия на события, произошедшие со мной. Есть референсы в реальных историях о крымских татарах, воевавших на Донбассе, но сюжет не был списан с какой-то конкретной. «Домой» — полностью выдуманная история.

Если брать личное, 11 лет назад я потерял родного брата. Этот опыт был перенесен в фильм как история семьи, которая пережила смерть близкого человека; через эту потерю они пытаются найти заново друг друга и свою семью.

Я пытался провести параллель со своими воспоминаниями и своими отношениями с родителями, своим отношением к родине и вообще свое место в мире. Я довольно часто задаю себе те вопросы, которые звучат в фильме.

Сюжет фильма рассказывает о настоящем Украины. Была ли цель провести параллели с более давней историей крымскотатарского народа, в частности депортацией крымских татар после Второй мировой войны?

Когда мы говорим о крымских татарах в любом контексте, так или иначе история депортации влияет на все, что происходит. Она всегда является одним из факторов, так как депортированы были все. Нет ни одной крымскотатарской семьи, которая не была депортирована. Вся дальнейшая история для крымских татар поделилась на два этапа: до 1944 года и после. Возвращение в Крым в конце 1980-х — это событие, которое помогло сохранить крымскотатарскую нацию.

Рассказывая о крымских татарах, невозможно не говорить о том, что коснулось каждого. Это наш национальный нарратив. Мы были депортированы с родной земли, мы сделали все, чтобы сюда вернуться и сделаем все, чтобы здесь остаться. Это в определенной степени национальная идея.

Где было снимать тяжелее всего? Момент съемок запомнился больше всего?

Кино вообще не легко снимать. Съемочный процесс в целом очень дорогой, поэтому подготовительный этап съемок — самый важный. Еще на стадии подготовки каждый член команды должен знать в какой день и что он будет делать. Так и у нас. У нас был план, но что-то давалось легче, а что-то сложнее.

Если говорить о форс-мажорном событии — это было переохлаждение Ремзи Билялова (ред: исполнителя одной из главных ролей), когда он в октябре купался в реке. Мы не закончили тот съемочный день, повезли его в больницу. По дороге Ремзи говорил: «Нам надо вернуться, нам нужно доснять». А я просто боялся, что он умрет. К счастью все закончилось хорошо. Это тоже опыт: оказывается, не надо бросать актеров в октябре в реку, если для этого нет острой необходимости.

Есть ли кто-то в Крыму, кому вы хотите показать свой фильм? Кому его обязательно стоит посмотреть?

Если ты делаешь кино, ты хочешь, чтобы его смотрели. Конечно я хочу, чтобы его увидели в Крыму. Однако на оккупированных территориях очень трудно показать людям фильм легально.

Я вообще хочу, чтобы его смотрели дома. И так же я радуюсь, когда у зрителей в разных странах мира появляется возможность увидеть фильм и услышать о Крыме.

Как вы относитесь к тому, что SWEET.TV открывает доступ к фильму бесплатно для всей территории Крыма?

До сегодняшнего дня не было легальной возможности бесплатно транслировать фильм на территории Крыма. Была ситуация, когда фильм хотели приобрести россияне для дистрибуции на территории РФ. Де факто лента транслировалась бы и в Крыму. Но сотрудничество с Россией недопустимо для меня, пока территории Украины оккупированы. Поэтому фильм не был продан и передан.

А с территории Украины это делать трудно. Поэтому, когда я узнал, что SWEET.TV хотят взять на себя такую ​​ответственность и показать фильм «Домой» бесплатно на территории Крыма, я был рад и могу только поблагодарить за это. Надеюсь, люди воспользуются этой возможностью.

Какое украинское патриотическое кино вы бы посоветовали посмотреть украинцам, в частности в Крыму?

Советую в принципе смотреть украинское кино. Среди прочего, я бы посоветовал посмотреть «Атлантиду» и «Плохие дороги». Также советую старые ленты Александра Довженко. Сейчас очень много национальных фильмов на любой вкус, и я думаю каждый найдет для себя качественное кино. Главное — быть открытым для украинского кинематографа. Я рад, что все больше людей приобщается к национальному продукту, и такие онлайн-кинотеатры как SWEET.TV дают возможность доступно, удобно и легально это делать.