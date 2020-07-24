На хайпе: что нужно знать о фильме Земляне?
После событий в Луцке о фильме Земляне снова заговорили.
Фильм «Земляне» был снят в 2005 году и его суть передана в названии.
Авторы решили напомнить людям, что сам термин земляне не относится лишь к Homo sapiens, соответственно, люди не имеют права одомашнивать животных, использовать их для исследований или развлечений.
Фильм создавался 6 лет, все это время авторы собирали реальные кадры со скрытых камер по всему миру. Они проникали на птицефабрики, живодерни, зоомагазины и лаборатории. В фильме нет никаких постановочных кадров.
Напомним,