На хайпе: что нужно знать о фильме Земляне?

На хайпе: что нужно знать о фильме Земляне?

После событий в Луцке о фильме Земляне снова заговорили.

Возможно, вы тоже заинтересовались документальным фильмом «Земляне» после того, как Владимир Зеленский прорекламировал его в коротком видеоролике. Однако принимать решение о его просмотре следует с четким осознанием одной вещи — фильм не для слабонервных.

Фильм «Земляне» был снят в 2005 году и его суть передана в названии.

Авторы решили напомнить людям, что сам термин земляне не относится лишь к Homo sapiens, соответственно, люди не имеют права одомашнивать животных, использовать их для исследований или развлечений.

Примечателен фильм не только большим количеством фестивальных наград и жуткими кадрами, но и тем, что закадровый текст читал известный защитник животных и обладатель премии Оскар за главную роль в фильме «Джокер» Хоакин Феникс.

Фильм создавался 6 лет, все это время авторы собирали реальные кадры со скрытых камер по всему миру. Они проникали на птицефабрики, живодерни, зоомагазины и лаборатории. В фильме нет никаких постановочных кадров.

Напомним,