В Києві відбулася прем'єра романтичної стрічки з елементами готики «Граф Дракула. Історія кохання»

У кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) відбулася довгоочікувана прем'єра романтичної адаптації легенди про Дракулу - стрічки «Граф Дракула. Історія кохання».

Захід зібрав велику кількість зіркових гостей, блогерів та журналістів. Атмосфера вечора повністю відповідала настрою фільму: елегантні сукні та аксесуари в готичному стилі, королівські орхідеї, свічки, настрій витонченості та загадковості, а також нотки спокуси в повітрі створювали ефект повного занурення у світ кохання та готичної пристрасті.

На заході були присутні зіркові озвучанти романтичної історії - Володимир Дантес та Олена Лавренюк. Вони поділилися своїми емоціями перед показом стрічки. І хоча процес озвучування був не завжди легким, можливість доторкнутись до глибоких почуттів героїв та прожити історію, викликала неабияку цікавість та творчу віддачу.

Серед гостей були присутні бізнесвумен та інфлюенсерка Марина Арістова, співачки Анна та Аліна Завальські, телеведуча Світлана Вольнова, акторка та телеведуча Даша Трегубова, СЕО ОМКФ Анна Мачух, шеф-редакторка Marie Claire Ірина Татаренко, дизайнерка Крістіна Бобкова, стилістка та модель Яна Вінн, головний редактор «Телетиждень» Олександр Ківа, амбасадорка українських брендів Ірина Вінцюк, мольфар Макс Гордєєв, радіоведуча Ольга Вороніна, головна редакторка GLORY Лала Цукерман, телеведучі Анастасія Даугулє та Анжеліка Симоненко, співаки LOGVIN та Tom Soda, співачки iSKra, Поліна Ніколаєнко та Тетяна Гай, візажист Єгор Андрюшин, блогерки Міла Кузнєцова, Ірина Слюнько, Валя Сачук, Ніна Орлова, Надія Кожухар, Оксана Андрієць, Катерина Соколова, Антоніна Носова та інші.

Партнером вечірки виступила мережа клінік Calm. CALM - перша клініка лазерної дерматоонкології в Україні. На червоній доріжці під час вечірки головна редакторка Marie Claire Ірина Татаренко розіграла сертифікат на їхні послуги. А також всі гості вечора отримали приємні подарунки від клініки.

Медіапартнери прем’єрного показу: Marie Claire, «Телетиждень» (tv.ua), Tochka.net, Afisha.bigmir.net, GLORY.

Пригощав гостей відомий чилійський бренд Casillero del Diablo. Диявол на етикетці та легенда про те, як диявол викрав вино з підвалу, дуже пасує під фільм.

Естетика кадру, приправлена гострими подіями та шлейфом незвіданого з перших хвилин залучає в захопливу подорож яка триває понад 400 років. Бо саме стільки живуть почуття у стрічці «Граф Дракула. Історія кохання». У кіно фільм стартував 7 серпня.