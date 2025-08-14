Прем’єра фільму «Ніхто 2» зібрала зіркових гостей

12 серпня у кінотеатрі «Планета Кіно» в River Mall відбулася гучна прем’єра очікуваного бойовика «Ніхто 2».

Подія стала справжнім кінематографічним святом, зібравши інфлюенсерів, медіа та поціновувачів драйвового кіно.

Першими побачити продовження культового екшена змогли актори Ігор Качур та Іван Бліндар, модель Тетяна Брик, блогерки Надія Кожухар та Катерина Соколова, ведуча Анна Тульєва, футболіст Ростислав Тарануха та інші.

Прем’єра пройшла за підтримки ICTV, Про шо кіно, The Mango та водного партнера Avalon.

Фільм «Ніхто 2» — це ще більше динаміки, гумору та запаморочливих бойових сцен, які вже встигли підкорити серця глядачів.