Британская киноакадемия объявила лауреатов BAFTA: «1917» в лидерах по количеству наград

Британская киноакадемия объявила лауреатов премии BAFTA, триумфатором этого года стала военная драма Сэма Мендеса «1917».

Британская киноакадемия определилась со своими лауреатами в ночь на 3 февраля!

Главным триумфатором премии стала военная драма, рассказывающая о судьбе двух юных британских солдат, вынужденных выполнять взрослое и опасное задание. Фильм Сэма Мендеса был выдвинут в девяти номинациях, а в семи из них получил награды.

«1917» стал лучшим фильмом года, также академики отметили работу художника-постановщика, звук, операторскую работу и визуальные эффекты.

Полный перечень наград «1917» выглядит следующим образом:

«Лучший фильм»

«Лучший британский фильм»

«Лучшая работа оператора»

«Лучшая работа художника-постановщика»

«Лучший звук»

«Лучшие визуальные эффекты»

«Лучший режиссер»

Не обошли внимание на BAFTA и нашумевшего «Джокера»!

Хоакину Фениксу досталась награда за лучшую мужскую роль, а создатели фильма получили статуэтки за звук и кастинг.

Известны и остальные победители премии:

«Лучший оригинальный сценарий»

«Лучший фильм на иностранном языке»

Лучшая актриса

Рене Зеллвегер — «Джуди»

Лучший актёр второго плана

Брэд Питт — «Однажды... в Голливуде»

Лучшая актриса второго плана

Лора Дёрн — «Брачная история»

Лучший мультфильм

«Клаус»

Лучший монтаж

«Ford против Ferrari»

Лучший дизайн костюмов

Лучшие грим и прически

«Скандал»

Напомним,