Британская киноакадемия объявила лауреатов BAFTA: «1917» в лидерах по количеству наград
Британская киноакадемия объявила лауреатов премии BAFTA, триумфатором этого года стала военная драма Сэма Мендеса «1917».
Британская киноакадемия определилась со своими лауреатами в ночь на 3 февраля!
«1917» стал лучшим фильмом года, также академики отметили работу художника-постановщика, звук, операторскую работу и визуальные эффекты.
Полный перечень наград «1917» выглядит следующим образом:
- «Лучший фильм»
- «Лучший британский фильм»
- «Лучшая работа оператора»
- «Лучшая работа художника-постановщика»
- «Лучший звук»
- «Лучшие визуальные эффекты»
- «Лучший режиссер»
Не обошли внимание на BAFTA и нашумевшего «Джокера»!
Хоакину Фениксу досталась награда за лучшую мужскую роль, а создатели фильма получили статуэтки за звук и кастинг.
Известны и остальные победители премии:
- «Лучший оригинальный сценарий»
- «Лучший фильм на иностранном языке»
- Лучшая актриса
Рене Зеллвегер — «Джуди»
- Лучший актёр второго плана
Брэд Питт — «Однажды... в Голливуде»
- Лучшая актриса второго плана
Лора Дёрн — «Брачная история»
- Лучший мультфильм
«Клаус»
- Лучший монтаж
«Ford против Ferrari»
- Лучший дизайн костюмов
- Лучшие грим и прически
«Скандал»
Напомним,