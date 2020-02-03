Британская киноакадемия объявила лауреатов BAFTA: «1917» в лидерах по количеству наград

3 февраля 2020 11:30 Алла Лысак
Британская киноакадемия объявила лауреатов BAFTA: «1917» в лидерах по количеству наград
Британская киноакадемия объявила лауреатов премии BAFTA
Fotobank / GettyImages

Британская киноакадемия объявила лауреатов премии BAFTA, триумфатором этого года стала военная драма Сэма Мендеса «1917».

Британская киноакадемия определилась со своими лауреатами в ночь на 3 февраля! 

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Главным триумфатором премии стала военная драма «1917», рассказывающая о судьбе двух юных британских солдат, вынужденных выполнять взрослое и опасное задание. Фильм Сэма Мендеса был выдвинут в девяти номинациях, а в семи из них получил награды. 

«1917» стал лучшим фильмом года, также академики отметили работу художника-постановщика, звук, операторскую работу и визуальные эффекты. 

Полный перечень наград «1917» выглядит следующим образом:

  • «Лучший фильм»
  • «Лучший британский фильм»
  • «Лучшая работа оператора»
  • «Лучшая работа художника-постановщика»
  • «Лучший звук»
  • «Лучшие визуальные эффекты»
  • «Лучший режиссер»

Не обошли внимание на BAFTA и нашумевшего «Джокера»!

Хоакину Фениксу досталась награда за лучшую мужскую роль, а создатели фильма получили статуэтки за звук и кастинг.  

Известны и остальные победители премии:

  • «Лучший оригинальный сценарий»
  • «Лучший фильм на иностранном языке»

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«Паразиты»

  • Лучшая актриса

Рене Зеллвегер — «Джуди»

  • Лучший актёр второго плана

Брэд Питт — «Однажды... в Голливуде»

  • Лучшая актриса второго плана

Лора Дёрн — «Брачная история»

  • Лучший мультфильм

«Клаус»

  • Лучший монтаж

«Ford против Ferrari»

  • Лучший дизайн костюмов

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«Маленькие женщины»

  • Лучшие грим и прически

«Скандал»

Напомним,

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