«Антиоскар» и худшие фильмы года: названы претенденты на «Золотую малину» 2020

10 февраля 2020 11:30 Алла Лысак
«Антиоскар» и худшие фильмы года: названы претенденты на «Золотую малину» 2020
Море соблазна
кадр из фильма

Пока в Лос-Анджелесе награждают лучших, члены жюри антипремии «Золотая малина» разобрались с главными, по их мнению, провалами года!

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Самая популярная антипремия Голливуда найдет своих победителей через несколько недель, а претенденты на достаточно унизительные «ягодки» стали известны за несколько дней до церемонии Оскара.

Список номинантов "Золотой малины 2020"

Худший фильм:

  • «Коты» (Cats)
  • «Фанатик» (The Fanatic)
  • «Стекло» (Glass)
  • «Годзилла ІІ: Король монстров» (Godzilla: King of Monsters)
  • «Призраки Шэрон Тейт» (The Haunting of Sharon Tate)
  • «Хеллбой» (Hellboy)
  • «Мэдея на похоронах» (A Madea Family Funeral)
  • «Рэмбо: Последняя кровь» (Rambo V: Last Blood)
  • «Репродукция» (Replicas)
  • «Море соблазна» (Serenity)
  • «Зеровилль» (Zeroville)

«Антиоскар» и худшие фильмы года: названы претенденты на «Золотую малину» / кадр из фильма

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Худший актер

  • Джерард Батлер («Падение ангела»)
  • Джеймс Франко («Зеровилль»)
  • Дэвид Харбор («Хеллбой»)
  • Джеймс Макэвой («Стекло»)
  • Мэттью Макконахи («Море соблазна»)
  • Киану Ривз («Репродукция»)
  • Сильвестер Сталлоне («Рэмбо: Последняя кровь»)

Худшая актриса

  • Хилари Дафф («Призраки Шэрон Тейт»), 
  • Энн Хэтауэй («Море соблазна» и «Отпетые мошенницы»), 
  • Ребел Уилсон («Отпетые мошенницы»), 
  • Франческа Хэйворд («Кошки»).

Худшее неуважение к человеческой жизни и общественной собственности:

  •  «Джокер»
  • «Призраки Шэрон Тейт»
  • «Хеллбой»,
  • «Рэмбо: Последняя кровь»
  •  «Закатать в асфальт».

В этом году премия будет транслироваться по телевидению! 

«Антиоскар» и худшие фильмы года: названы претенденты на «Золотую малину» / кадр из фильма

Напомним,

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