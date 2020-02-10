«Антиоскар» и худшие фильмы года: названы претенденты на «Золотую малину» 2020
Пока в Лос-Анджелесе награждают лучших, члены жюри антипремии «Золотая малина» разобрались с главными, по их мнению, провалами года!
Список номинантов "Золотой малины 2020"
Худший фильм:
- «Коты» (Cats)
- «Фанатик» (The Fanatic)
- «Стекло» (Glass)
- «Годзилла ІІ: Король монстров» (Godzilla: King of Monsters)
- «Призраки Шэрон Тейт» (The Haunting of Sharon Tate)
- «Хеллбой» (Hellboy)
- «Мэдея на похоронах» (A Madea Family Funeral)
- «Рэмбо: Последняя кровь» (Rambo V: Last Blood)
- «Репродукция» (Replicas)
- «Море соблазна» (Serenity)
- «Зеровилль» (Zeroville)
- Джерард Батлер («Падение ангела»)
- Джеймс Франко («Зеровилль»)
- Дэвид Харбор («Хеллбой»)
- Джеймс Макэвой («Стекло»)
- Мэттью Макконахи («Море соблазна»)
- Киану Ривз («Репродукция»)
- Сильвестер Сталлоне («Рэмбо: Последняя кровь»)
Худшая актриса
- Хилари Дафф («Призраки Шэрон Тейт»),
- Энн Хэтауэй («Море соблазна» и «Отпетые мошенницы»),
- Ребел Уилсон («Отпетые мошенницы»),
- Франческа Хэйворд («Кошки»).
Худшее неуважение к человеческой жизни и общественной собственности:
- «Джокер»
- «Призраки Шэрон Тейт»
- «Хеллбой»,
- «Рэмбо: Последняя кровь»
- «Закатать в асфальт».
В этом году премия будет транслироваться по телевидению!
Напомним,