«Черная вдова»: смотреть финальный трейлер онлайн
Marvel Studios опубликовала финальный трейлер сольника Наташи Романофф.
Супергеройский экшен, который дополнительно называют еще и триллером, обзавелся финальным трейлером со множеством новых для зрителей кадров.Скарлетт Йоханссон, наконец, решит полностью порвать с своим прошлым и сделать судьбоносный выбор, определяющий будущее.
Зрители также получат возможность увидеть на экране Флоренс Пью, Рэйчел Вэйс и Дэвида Харборо, известного по роли в «Очень странных делах».
Супергеройский боевик, срежиссированный Кейт Шортланд, выйдет в прокат в апреле 2020 года.
Напомним,