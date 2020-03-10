«Черная вдова»: смотреть финальный трейлер онлайн

10 марта 2020 11:30 Алла Лысак
«Черная вдова»: смотреть финальный трейлер онлайн
Финальный трейлер «Черной вдовы» появился в Сети
кадр из фильма

Marvel Studios опубликовала финальный трейлер сольника Наташи Романофф.

Супергеройский экшен, который дополнительно называют еще и триллером, обзавелся финальным трейлером со множеством новых для зрителей кадров. 

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Наемница Наташа Романофф в исполнении Скарлетт Йоханссон, наконец, решит полностью порвать с своим прошлым и сделать судьбоносный выбор, определяющий будущее. 

Зрители также получат возможность увидеть на экране Флоренс Пью, Рэйчел Вэйс и Дэвида Харборо, известного по роли в «Очень странных делах».

Супергеройский боевик, срежиссированный Кейт Шортланд, выйдет в прокат в апреле 2020 года.

Напомним,

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Скарлетт Йоханссон трейлер премьера трейлера

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