Очень странные дела: дата выхода четвертого сезона

Когда выйдет четвертый сезон Очень странных дел?

Съемки Очень странных дел пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

По информации СМИ, съемки заключительного сезона сериала « Очень странные дела » начались в феврале и были прерваны в марте из-за распространения нового вируса COVID-19 . За это время удалось снять два эпизода, из 8 запланированных.

Еще до того, как коронавирус изменил планы режиссеров, завершение съемок планировалось в августе, в релиз нового сезона — в 2020 году.

Однако теперь уже очевидно, что в Хоукинс мы вернемся не раньше 2021 года. Скорее всего, сезон выйдет летом, как и предыдущие.

Несмотря на то, что съемки пришлось отложить, участники проекта продолжают подогревать интерес публики к продолжению сериала, который уже стал культовых для Netflix. Например, Дэвид Харбор отметил, что новый сезон будет максимально жутким и страшным!

Напомним,