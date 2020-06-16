Очень странные дела: дата выхода четвертого сезона
Съемки Очень странных дел пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.
Еще до того, как коронавирус изменил планы режиссеров, завершение съемок планировалось в августе, в релиз нового сезона — в 2020 году.
Несмотря на то, что съемки пришлось отложить, участники проекта продолжают подогревать интерес публики к продолжению сериала, который уже стал культовых для Netflix. Например, Дэвид Харбор отметил, что новый сезон будет максимально жутким и страшным!
Напомним,