Очень странные дела: дата выхода четвертого сезона

16 июня 2020 23:00 Алла Лысак
Очень странные дела: дата выхода четвертого сезона
Когда выйдет четвертый сезон Очень странных дел?
кадр из сериала

Съемки Очень странных дел пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

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По информации СМИ, съемки заключительного сезона сериала «Очень странные дела» начались в феврале и были прерваны в марте из-за распространения нового вируса COVID-19. За это время удалось снять два эпизода, из 8 запланированных. 

Еще до того, как коронавирус изменил планы режиссеров, завершение съемок планировалось в августе, в релиз нового сезона — в 2020 году.

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Однако теперь уже очевидно, что в Хоукинс мы вернемся не раньше 2021 года. Скорее всего, сезон выйдет летом, как и предыдущие. 

Несмотря на то, что съемки пришлось отложить, участники проекта продолжают подогревать интерес публики к продолжению сериала, который уже стал культовых для Netflix. Например, Дэвид Харбор отметил, что новый сезон будет максимально жутким и страшным!

Напомним,

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Когда выйдет четвертый сезон Очень странных дел?

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