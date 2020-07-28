Фильму Челюсти - 45: за что мы все так его полюбили

45 лет исполняется «отцу» летних блокбастеров – легендарному фильму, который знатно напугал всех тем, что показал только в конце, и определил нынешнюю бизнес-модель Голливуда.

Трое в лодке, не считая акулы

Триллер по книге Питера Бенчли, который заставил людей бояться – и платить за то, чтобы бояться снова. Первый фильм в истории, собравший в прокате США более $100 млн. Самый кассовый проект своего времени (до «Звездных войн») благодаря мировым сборам в $470,7 млн. Картина, после успеха которой киностудии стали планировать выход крупных релизов на лето. Три «Оскара», восторги критиков, культовый статус, серьезное культурное влияние. Все это о «Челюстях» – ленте с бюджетом в $9 млн и массой производственных проблем. 20 июня 1975 года – в день выхода творения Спилберга на экраны – мир кино изменился.

Завязка легендарной истории такова: ночью 29 июня 1974 года возле острова Эмити большая белая акула убивает женщину. Шериф Броуди (Рой Шайдер) хочет закрыть пляжи, но мэр отказывается. Он не верит в нападение акулы и больше озабочен празднованием приближающегося Дня независимости США. В результате пляжи остаются открытыми, а люди продолжают погибать. Шериф, океанограф Хупер (Ричард Дрейфус) и местный охотник на акул Квинт (Роберт Шоу) отправляются в океан на поимку гигантского монстра. Но тот не желает сдаваться…

«Брюс» не всемогущий

История о том, как большая белая акула терроризирует жителей и отдыхающих острова Эмити, славится нарастающим напряжением. Не меньший накал страстей царил и на съемках. По словам Стивена Спилберга, в хороший день ему удавалось снять пять сцен, в обычный – не больше трех. А ведь бывали еще и плохие дни…

Режиссер непременно хотел снимать в океане, а стихия оказалась капризной. Например, однажды лодка «Орка» начала тонуть вместе с актерами. Все они периодически страдали от морской болезни. Добавили головной боли созданные для фильма три модели акулы, получившие кличку «Брюс» – в честь адвоката Спилберга. Они выходили из строя, вздувались, впитывая морскую воду, запутывались в водорослях. Задержкам способствовали перепады погоды и прогулочные яхты, норовившие попасть в кадр…

В результате изначальный бюджет $4 млн вырос до $9 млн. И если сейчас перечитать рассказы о съемочном процессе, покажется удивительным, что фильм вообще был завершен.

Однако нет худа без добра: под влиянием массы проблем сценарий приходилось переписывать (свою руку приложил один из актеров – Карл Готтлиб, игравший редактора газеты), и в результате удалось достичь невероятного эффекта. Несмотря на то что в фильме акула появляется не так уж часто, ее незримое присутствие держало и продолжает держать зрителей в тревоге. Одновременно удалось лучше прописать главных персонажей, сделать их глубже. В техническом плане «Брюс», может, и не был безупречен, но именно его несовершенство помогло картине обрести свою зловещую атмосферу. Стивен Спилберг считал, что таким образом вместо японского хоррора ему удалось снять триллер в практически хичкоковском стиле.

Через «Челюсти» к премиям

Исполнитель одной из главных ролей актер Ричард Дрейфус как-то отметил:

– Мы начали фильм без сценария, без актерского состава и без акулы.

Возможно, он имел в виду и тот факт, что сам дважды отказывал режиссеру, который предлагал ему сыграть океанолога Мэтта Хупера. В конце концов актер был страшно разочарован своей актерской работой в фильме «Ученичество Дадди Крэвица» (посмотрел до выхода на широкие экраны и пришел в ужас), поэтому согласился на предложение Стивена Спилберга. Дрейфус боялся, что его карьере придет конец из-за неудачной роли, и потому готов был отказаться от своего первоначального заявления: мол, он лучше посмотрит «Челюсти», чем снимется в них.

В результате «Ученичество Дадди Крэвица» завоевало высшую награду Берлинского кинофестиваля – Золотого медведя, «Челюсти» стали кассовым хитом и безоговорочной классикой, а сам Дрейфус получил номинацию на премию BAFTA за лучшую мужскую роль.

Любопытно, что Спилберг, в свою очередь, в процессе съемок считал, что фильм покончит с его карьерой режиссера.

И эта странноватая компания мнительных людей сняла один из самых страшных фильмов в истории. Как с такой «уверенностью» в своих силах они выходили в океан с иной целью, кроме как утопиться, – загадка.

История с «Индианаполисом»

В фильме есть сцена, где герой Роберта Шоу – рыбак Квинт – рассказывает своим товарищам о гибели американского крейсера «Индианаполис». В конце июля 1945 года корабль возвращался в порт, доставив на американскую военную базу важные части атомной бомбы «Малыш» (именно ее сбросят на Хиросиму). На обратном пути «Индианаполис» был атакован и потоплен японской подводной лодкой. Большая часть экипажа корабля погибла, и немалая часть – из-за нападения акул.

Шоу – не только актер, но и драматург – лично сократил и переписал свой текст. И хотя в монологе Квинта хватает «рыбацких» преувеличений, в целом он достаточно достоверный и что главное – пугающий. Также эта сцена позднее позволила критикам сравнивать героя фильма с капитаном Ахавом – одержимым местью китобоем из классического американского романа Германа Мелвилла «Моби Дик».

Исполнитель главной роли Рой Шайдер вспоминал, что во время первой съемки этой сцены его коллега был пьян. Стивен Спилберг подтвердил: Шоу попросил у него для достоверности немного выпить перед съемкой, но в результате переборщил. Ночью актер не помнил того, что произошло, и звонил режиссеру в панике. Позднее сцену досняли – и… она запомнилась. Да, в фильме о гигантской акуле-людоеде звучит монолог, который зацепил зрителей! В том-то и дело: «Челюсти» – не банальная страшилка, а хорошо сделанный фильм, в котором воплотились интересные, а порой и неожиданные идеи.

Наследие

Первый фильм оказался успешным, а вот продолжения были одно хуже другого. В четвертую часть «Челюсти. Месть» удалось затащить даже Майкла Кейна, но это не помогло. Рой Шайдер, которого тоже зазывали повторить роль шерифа, ответил отказом. Прессе он заявил, что они однажды уже сделали «Челюсти» и сделали их как надо, а его появление во втором фильме было обусловлено лишь его обязательствами перед Universal Pictures.

Своя франшиза не задалась, зато сколько фильмов ужасов возникло на основе «Челюстей»! Стивен Спилберг называл лучшим «грабителем» своего творения «Пиранью» 1978 года. А были еще «Смерть среди айсбергов», «Барракуда», «Гризли» и прочие. Итальянские, мексиканские, японские поделки, копии, реплики. Порой встречался и откровенный плагиат.

Кстати, сценарий фильма Ридли Скотта «Чужой» представляли студиям, называя идею «Челюсти в космосе».

Влияние фильма ощущается до сих пор, даже в таких беззубых блокбастерах, как «Мег» с Джейсоном Стэйтемом. Кстати, это прекрасный пример того, как спустя 45 лет после появления оригинальной идеи на ее основе можно снять фильм, в котором гигантская акула выглядит не страшнее рыбки гуппи в домашнем аквариуме…

В начале года появились слухи о том, что Universal Pictures планируют снять ремейк на «Челюсти», но проект якобы находится еще в стадии разработки. А в мае стало известно, что голливудские студии планируют после карантина возвращать зрителей в кинотеатры с помощью классических фильмов – «Назад в будущее», «Психо», «Челюсти».

По словам Спилберга, он осознал, что картина будет успешной во время предпросмотра в Далласе. Один из зрителей в первом ряду сорвался с места и выбежал из зала.

– Именно тогда я понял, что у нас есть хит, – говорил позднее режиссер.

С ним трудно спорить. Спасибо, что напугали, мистер Спилберг.

Подготовил Данил Кравченко

Еще 3 факта

Факт №1. «Челюсти» получили три премии «Оскар» – за лучший монтаж, лучший звук и лучшую музыку, которую создал Джон Уильямс (в его активе – и «Как украсть миллион», и «Звездные войны», и поттериана…). Также была номинация на лучший фильм, но награду пришлось уступить «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана. Достойный соперник, а?!

Факт №2. Автор одноименного романа Питер Бенчли в последние десятилетия своей карьеры выступал в защиту акул. Он написал ряд научно-популярных произведений на эту тему.

Факт №3: В фильме есть кадры с настоящей белой акулой. Сцена, в которой хищник атакует клетку с водолазом, была снята в Южной Австралии. Для достижения эффекта – большой акулы рядом с небольшим человеком – использовалась уменьшенная копия клетки, в которой находился каскадер невысокого роста. Спилберг был так впечатлен, что сценарий в очередной раз переписали, добавив туда соответствующий эпизод.

