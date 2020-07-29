Стали известны номинанты на премию Эмми 2020

29 июля 2020 10:30 Алла Лысак
Стали известны номинанты на премию Эмми 2020
Стали известны номинанты на премию Эмми 2020
Fotobank / GettyImages

72 церемония вручения премии Эмми запланирована на 20 сентября, ее ведущим станет комик Джимми Киммел.

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В 2020 году из-за пандемии коронавируса Эмми уже перенесли в виртуальное пространство. В сентябре церемония вручения наград Академии телевизионных искусств и наук, которая считается одной из самых престижных наград на ТВ, пройдет в режиме онлайн.

«Лучший драматический сериал» 

  • Корона,
  • Рассказ служанки,
  • Лучше звоните Солу,
  • Озарк, 
  • Убивая Еву, 
  • Мандалорец,
  • Очень странные дела,
  • Наследники. 

«Лучший комедийный сериал»

«Лучший короткий сериал»

  • Хранители,
  • Миссис Америка,
  • Невероятное,
  • Неортодоксальная,
  • И повсюду тлеют пожары. 

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В индивидуальной номинации «Лучшая актриса драматического сериала» соревноваться будут Дженнифер Энистон, Оливия Колман, Джоли Комер, Сандра О, Лоруа Линни и Зендая. В номинации «Лучший актер в драме» такие претенденты: Джейсон Бейтман, Брайан Кокс, Джереми Стронг, Стерлинг К. Браун, Стив Каррел и Билли Стронг.

Напомним,

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