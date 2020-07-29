Стали известны номинанты на премию Эмми 2020
29 июля 2020 10:30
Стали известны номинанты на премию Эмми 2020
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72 церемония вручения премии Эмми запланирована на 20 сентября, ее ведущим станет комик Джимми Киммел.
коронавируса Эмми уже перенесли в виртуальное пространство. В сентябре церемония вручения наград Академии телевизионных искусств и наук, которая считается одной из самых престижных наград на ТВ, пройдет в режиме онлайн.
«Лучший драматический сериал»
- Корона,
- Рассказ служанки,
- Лучше звоните Солу,
- Озарк,
- Убивая Еву,
- Мандалорец,
- Очень странные дела,
- Наследники.
«Лучший комедийный сериал»
- Мертв для меня,
- В лучшем мире,
- Белая ворона,
- Удивительная миссис Мейзел,
- Метод Комински,
- Шиттс Крик,
- Реальные упыри.
«Лучший короткий сериал»
- Хранители,
- Миссис Америка,
- Невероятное,
- Неортодоксальная,
- И повсюду тлеют пожары.
Напомним,