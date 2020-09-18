В США назвали лучший сериал года
Ассоциация телевизионных критиков США определилась с сериалом, который является лучшим в 2020 году.
Этого титула удостоился сериал «Хранители», созданный по мотивам одноименного культового комикса Алана Мура и Дэйва Гиббонса.
Из 11 категорий, рассматриваемых в рамках премии, «Хранители» победили в 4.
Кроме того, почетные награды достались сериалу «Наследники» (тоже создан для телеканала HBO) в категории «выдающийся драматический сериал» и сериалу «Шиттс Крик» в категории «выдающийся комедийный сериал».
Напомним,