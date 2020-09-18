В США назвали лучший сериал года

В США назвали лучший сериал года

Ассоциация телевизионных критиков США определилась с сериалом, который является лучшим в 2020 году.

Этого титула удостоился сериал «Хранители», созданный по мотивам одноименного культового комикса Алана Мура и Дэйва Гиббонса.

Телевизионную адаптацию снял Деймон Линделоф для телеканал HBO.

Из 11 категорий, рассматриваемых в рамках премии, «Хранители» победили в 4.

Кроме того, почетные награды достались сериалу «Наследники» (тоже создан для телеканала HBO) в категории «выдающийся драматический сериал» и сериалу «Шиттс Крик» в категории «выдающийся комедийный сериал».

Отметим, что ассоциация телевизионных критиков включает в себя около 200 журналистов из Соединенных Штатов Америки и Канады. Они собираются 2 раза в год, чтобы поговорить о новых телепроектах.

Напомним,