Вышел трейлер последней серии Сверхъестественного
Сериал вскоре попрощается с телезрителями после 15 сезонов на экране.
До конца саги остается еще две недели, но трейлер последнего эпизода уже в Сети. В нем создатели поблагодарили фанатов за участие в захватывающем путешествии Винчестеров, вспомнили самые интересные события из жизни братьев за прошедшие пятнадцать сезонов и показали кадры со съемок.
Когда вы делаете что-то в течение длительного времени, вы начинаете чувствовать завершение всего,— отметил Дженсен Эклс.
Созданный Эриком Крипке американский фэнтези-телесериал вышел 13 сентября 2005 года.
Напомним,