Вышел трейлер последней серии Сверхъестественного

6 ноября 2020 09:30 Алла Лысак
Вышел трейлер последней серии Сверхъестественного
Вышел трейлер последней серии Сверхъестественного
кадр из сериала

Сериал вскоре попрощается с телезрителями после 15 сезонов на экране.

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Мистический сериал о Винчестерах заканчивается, телеканал CW анонсировал финальный эпизод 19 ноября с внушительным хронометражем — около 120 минут.

До конца саги остается еще две недели, но трейлер последнего эпизода уже в Сети. В нем создатели поблагодарили фанатов за участие в захватывающем путешествии Винчестеров, вспомнили самые интересные события из жизни братьев за прошедшие пятнадцать сезонов и показали кадры со съемок.

Когда вы делаете что-то в течение длительного времени, вы начинаете чувствовать завершение всего,
 — отметил Дженсен Эклс.  

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Специальный выпуск Сверхъестественное: долгая дорога домой будет включать в себя интервью с основным кастом и командой. 

Созданный Эриком Крипке американский фэнтези-телесериал вышел 13 сентября 2005 года.

Напомним,

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