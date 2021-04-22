Назван самый дорогой сериал в истории

22 апреля 2021 15:30 Алла Лысак
Назван самый дорогой сериал в истории
Назван самый дорогой сериал в истории
кадр из фильма

Самым дорогим сериалом в истории признали шоу по мотивам «Властелина колец», производством которого занимается Amazon Studios.

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Сериал, который до сих пор не имеет официального названия, по мотивам серии романов Джона Толкина, обойдется студии Amazon Studios в космическую сумму. 

По информации The Hollywood Reporter, на производство первого сезона создатели потратят 465 миллионов долларов.

Один сезон  «Игры престолов», например, обошелся HBO в 100 миллионов долларов.

Фантастическая сумма, и это действительно так. Мы скоро увидим самый дорогой телесериал в истории!
— заявил министр экономического развития и туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш. 

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Он упомянул и то, что создатели могут рассчитывать на определенные налоговые льготы в связи с объемом затраченных средств.

Впрочем, зрителей больше интересует вопрос, когда же сериал «Властелин колец» выйдет на экраны. С датой релиза, увы, все очень запутанно. Известно, что съемки начались еще на старте 2020 года, а возобновились они (после карантина) раньше других проектов.

О завершении съемочного процесса стало известно в декабре 2020-го. 

Напомним,

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