Назван самый дорогой сериал в истории

Самым дорогим сериалом в истории признали шоу по мотивам «Властелина колец», производством которого занимается Amazon Studios.

Сериал, который до сих пор не имеет официального названия, по мотивам серии романов Джона Толкина, обойдется студии Amazon Studios в космическую сумму.

По информации The Hollywood Reporter, на производство первого сезона создатели потратят 465 миллионов долларов.

Один сезон «Игры престолов», например, обошелся HBO в 100 миллионов долларов.

Фантастическая сумма, и это действительно так. Мы скоро увидим самый дорогой телесериал в истории!

— заявил министр экономического развития и туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш.

Он упомянул и то, что создатели могут рассчитывать на определенные налоговые льготы в связи с объемом затраченных средств.

Впрочем, зрителей больше интересует вопрос, когда же сериал «Властелин колец» выйдет на экраны. С датой релиза, увы, все очень запутанно. Известно, что съемки начались еще на старте 2020 года, а возобновились они (после карантина) раньше других проектов.

О завершении съемочного процесса стало известно в декабре 2020-го.

Напомним,