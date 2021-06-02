Подборка короткометражных фильмов-номинантов на «Оскар» выйдет в прокат
17 июня на большие экраны выходит подборка «Оскар Шортс – 2021» – коллекция лучших короткометражных фильмов года по версии Американской киноакадемии.
События фильма перекликаются с историей убийства Джорджа Флойда в мае 2020-го, которое стало катализатором антирасистского протестного движения Black Lives Matter.
США представляют еще две ленты. Главный герой «Комнаты для писем» – сотрудник тюрьмы, которого переводят на работу в почтовую комнату, после чего он глубоко вовлекается в личную жизнь одного заключенного. В главной роли – Оскар Айзек, известный зрителям по трилогии сиквелов «Звездных войн», а также фильму «Внутри Льюина Дэвиса». Драма «Чувствовать насквозь» сталкивает нуждающегося подростка с глухослепым, который пытается попасть домой. Неожиданная встреча превращается в приключение. «Чувствовать насквозь» – первый фильм, в котором главную роль исполняет глухослепой актер.
«Подарок» – призер BAFTA, Манхэттенского фестиваля короткометражных фильмов и многих других фестивалей и кинопремий. Это драма совместного производства Великобритании и Палестины. Особенно актуальная на фоне обострения конфликта между Израилем и Палестиной, она рассказывает о жизни среди военных границ. Шопинг-тур на Западный берег реки Иордан превращается в опасное путешествие, когда подарок на годовщину свадьбы становится объектом подозрения.
Подборка «Оскар Шортс» выходит в украинский прокат 17 июня.
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Напомним,