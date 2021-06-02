Подборка короткометражных фильмов-номинантов на «Оскар» выйдет в прокат

2 июня 2021 19:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Подборка короткометражных фильмов-номинантов на «Оскар» выйдет в прокат
Подборка короткометражных фильмов-номинантов на «Оскар» выйдет в прокат
пресс-служба

17 июня на большие экраны выходит подборка «Оскар Шортс – 2021» – коллекция лучших короткометражных фильмов года по версии Американской киноакадемии.

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Обладательницей Премии этого года стала американская лента «Два далеких незнакомца». Она рассказывает о темнокожем парне, который попадает в петлю времени. Он вынужден снова и снова переживать смертельную схватку с полицейским, которая неотвратимо ждет его на пути домой. 

События фильма перекликаются с историей убийства Джорджа Флойда в мае 2020-го, которое стало катализатором антирасистского протестного движения Black Lives Matter.

США представляют еще две ленты. Главный герой «Комнаты для писем» – сотрудник тюрьмы, которого переводят на работу в почтовую комнату, после чего он глубоко вовлекается в личную жизнь одного заключенного. В главной роли – Оскар Айзек, известный зрителям по трилогии сиквелов «Звездных войн», а также фильму «Внутри Льюина Дэвиса». Драма «Чувствовать насквозь» сталкивает нуждающегося подростка с глухослепым, который пытается попасть домой. Неожиданная встреча превращается в приключение. «Чувствовать насквозь» – первый фильм, в котором главную роль исполняет глухослепой актер.

«Подарок» – призер BAFTA, Манхэттенского фестиваля короткометражных фильмов и многих других фестивалей и кинопремий. Это драма совместного производства Великобритании и Палестины. Особенно актуальная на фоне обострения конфликта между Израилем и Палестиной, она рассказывает о жизни среди военных границ. Шопинг-тур на Западный берег реки Иордан превращается в опасное путешествие, когда подарок на годовщину свадьбы становится объектом подозрения.

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Проблемы незащищенности беженцев касается израильская драма «Белый глаз». Она рассказывает о мужчине, который случайно находит на улице свой украденный велосипед. Однако новым владельцем оказался эритрейский беженец, который имеет другое видение ситуации. Кто из них двоих – настоящая жертва?

Подборка «Оскар Шортс» выходит в украинский прокат 17 июня. 

Медиапартнеры: Tochka.net, ТелеНеделя.

Напомним,

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