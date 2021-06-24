Сериал Жестокое лето продлен на второй сезон

24 июня 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Сериал Жестокое лето продлен на второй сезон
Сериал Жестокое лето продлен на второй сезон
открытый источник

Канал кабельного телевидения Freeform, принадлежащий компании Disney, продлил на второй сезон свой самый популярный сериал в истории.

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Премьера «Жестокого лета» состоялась 20 апреля текущего года. Как сообщает The Hollywood Reporter, шоу безумно тепло приняли как критики, так и телезрители, поэтому с решением о продлении канал долго медлить не стал, сразу порадовал фанатов.

Сериал является совместным продуктом Entertainment One и Iron Ocean, его производство заказали полтора года назад, а шоураннером стал Тиа Наполитано.

Мы не сомневались долго, продлевать ли нам сериал. Это был самый громкий дебют в истории канала, по реакции аудитории мы поняли, что зрители хотят продолжение истории, для нас это тоже важно.
 

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За 35 дней просмотра на различных платформах сериал собирал в среднем 6,8 миллиона зрителей в день. Шоу занимает первое место по популярности среди новых драматических сериалов этого года у женщин от 18 до 34 лет, а его заключительный эпизод на 31 процент превзошел апрельский дебют.

Сериал также демонстрирует высокие результаты на Hulu, где все оригинальные сериалы Freeform доступны для потоковой трансляции на следующий день.

Напомним,

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