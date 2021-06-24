Сериал Жестокое лето продлен на второй сезон
Канал кабельного телевидения Freeform, принадлежащий компании Disney, продлил на второй сезон свой самый популярный сериал в истории.
Сериал является совместным продуктом Entertainment One и Iron Ocean, его производство заказали полтора года назад, а шоураннером стал Тиа Наполитано.
Мы не сомневались долго, продлевать ли нам сериал. Это был самый громкий дебют в истории канала, по реакции аудитории мы поняли, что зрители хотят продолжение истории, для нас это тоже важно.
Сериал также демонстрирует высокие результаты на Hulu, где все оригинальные сериалы Freeform доступны для потоковой трансляции на следующий день.
Напомним,