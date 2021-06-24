Сериал Жестокое лето продлен на второй сезон

Канал кабельного телевидения Freeform, принадлежащий компании Disney, продлил на второй сезон свой самый популярный сериал в истории.

Премьера «Жестокого лета» состоялась 20 апреля текущего года. Как сообщает The Hollywood Reporter, шоу безумно тепло приняли как критики, так и телезрители, поэтому с решением о продлении канал долго медлить не стал, сразу порадовал фанатов.

Сериал является совместным продуктом Entertainment One и Iron Ocean, его производство заказали полтора года назад, а шоураннером стал Тиа Наполитано.

Мы не сомневались долго, продлевать ли нам сериал. Это был самый громкий дебют в истории канала, по реакции аудитории мы поняли, что зрители хотят продолжение истории, для нас это тоже важно.

За 35 дней просмотра на различных платформах сериал собирал в среднем 6,8 миллиона зрителей в день. Шоу занимает первое место по популярности среди новых драматических сериалов этого года у женщин от 18 до 34 лет, а его заключительный эпизод на 31 процент превзошел апрельский дебют.

Сериал также демонстрирует высокие результаты на Hulu, где все оригинальные сериалы Freeform доступны для потоковой трансляции на следующий день.

Напомним,