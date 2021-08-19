Бурштинові копи: НЛО TV представил фильм на Кинорынке ОМКФ

16 августа телеканал НЛО TV представил фильм «Бурштинові копи» на Летнем Кинорынке Одесского международного кинофестиваля. И объявил дату премьеры – картина выйдет в прокат 7 октября 2021, дистрибьютор – VLG.Film.

Презентовали фильм «Бурштинові копи» директор телеканала НЛО TV, продюсер Иван Букреев, продюсер Роман Мартыненко, руководитель студии «Мамахохотала», продюсер Иван Мелашенко и исполнители главных ролей – Евгений Янович , Олег Маслюк и Дарья Петрожицкая.

В этот раз мы представили три проекта, снятые по заказу телеканала НЛО TV. Новогоднюю комедию «7 желаний», экшн «Ограбление по-украински» и ленту, которая выйдет в прокат уже 7 октября – комедию «Бурштинові копи». Знаю, что украинский зритель оценит эту динамичную крутую историю со знакомым колоритом и актуальной темой. Со своей стороны, силами «Медиа Группы Украина» сделаем все возможное, чтобы наш фильм увидело как можно больше зрителей. И с нетерпением ждем вас в кино, – директор телеканала НЛО TV, продюсер Иван Букреев.

Алина Паш и Дарья Петрожицкая / пресс-служба канала НЛО TV

«Бурштинові копи» – главный блокбастер этой осени. Мы собрали в этом фильме все элементы успеха: партнерство и консультацию Госкино и Национальной полиции, крутой актерский состав, сильные украинские саундтреки, качественный сценарий и отборный юмор. Скоро мы запускаем масштабную промокампанию: наружную рекламу, промотирование на телевидении и в самых популярных соцсетях. Верю, что проект, в который вложены не только знания и таланты, но и душа, точно не оставит равнодушным украинского зрителя, – продюсер Роман Мартыненко.

Евгений Янович и Олег Маслюк / пресс-служба канала НЛО TV

Жанр бадди-муви и истории о напарниках популярны во всем мире. Почему же таких нет в Украине? Подумали мы и создали украинский фильм о копах-напарниках со знакомым каждому украинским контекстом. В «Бурштинових копах» сталкиваются село и город, любовь и деньги, интриги и борьба за справедливость. Мы горим этим проектом и планируем продвигать его нестандартными методами – обращаясь к нашей аудитории персонализировано, – руководитель студии «Мамахохотала», продюсер Иван Мелашенко.

Евгений Янович и Олег Маслюк / пресс-служба канала НЛО TV

По сюжету, патрульный Максим (Евгений Янович) с детства мечтал следить за правопорядком, чтобы делать мир безопасным и справедливым. Все шло по плану, но журналисты застали Максима во время дежурства с напарницей в неуставной позе. За это Максима переводят из Киева в поселок глубоко в житомирских лесах. Там он и его новый напарник Богдан (Олег Маслюк) переходят дорогу янтарной мафии.

Игорь Портянко и Евгений Янович / пресс-служба канала НЛО TV

Сможет ли Максим найти общий язык с яркими местными копами и победить всесильного Янтарного Барона? И что должен сделать обычный патрульный, чтобы любимая его простила?

В главных ролях – актеры студии «Мамахохотала» Евгений Янович, Олег Маслюк, певица Алина Паш, актриса Дарья Петрожицкая.

Олег Маслюк / пресс-служба канала НЛО TV

Напомним,