ТОП семейных фильмов от Артема Гагарина

Эксклюзив 25 июня 2020 20:00 Александр Кива
ТОП семейных фильмов от Артема Гагарина
Артем Гагарин
пресс-служба

Известный шоумен, телеведущий и участник студии "Квартал 95" Артем Гагарин эксклюзивно для сайта tv.ua поведал о том, какие фильмы он рекомендует для просмотра.

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Также Артем Гагарин назвал кино, которое позволяет в хорошем ключе знакомить детей с разными сторонами реального мира.

Напряженный график Артема Гагарина не всегда позволяет ему проводить время с семьей, поэтому моменты, когда он может быть с детьми - для шоумена особо ценны. Подробнее о том, какие же семейные фильмы рекомендует смотреть Артем - в нашем материале. 

Если говорить о семейных фильмах, у меня есть любимый, он называется "Реальная любовь".

Этот фильм как раз можно назвать семейным, потому что в нем показываются разные виды любви, и это будет интересно и детям, и взрослым. В целом это светлое, доброе и веселое кино. С детьми мы обычно смотрим комедии или захватывающие киноленты, моя дочь Полина в восторге от таких фильмов.

Одно время мы были фанатами фильма "Один дома", и когда были в США, с Митей в Нью-Йорке мы ходили и искать места, где проходили съемки. Это был невероятный кайф, когда мы находили эти знаменитые локации.

Также рекомендую посмотреть фильм "1+1", он очень понравился детям, и нам с Ирой - тоже. В этой ленте рассказала позитивная история и помогает детям найти ответы на многие вопросы. Сложная ситуация главного героя детей, естественно, заинтересовала, они начали спрашивать, что с дядей, почему. Благодаря такому фильму появилась возможность рассказать, что бывает и так, и к этому нужно относиться нормально.

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Всей семьей мы, конечно же, обожаем мультики. С детками мы любим ходить в кинотеатры, до карантина очень часто посещали различные премьеры и не только. Надеемся, скоро карантин закончится и мы сможем сходить в кино, и у нас появится очередная возможность вместе провести время.

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