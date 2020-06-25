ТОП семейных фильмов от Артема Гагарина
Известный шоумен, телеведущий и участник студии "Квартал 95" Артем Гагарин эксклюзивно для сайта tv.ua поведал о том, какие фильмы он рекомендует для просмотра.
Напряженный график Артема Гагарина не всегда позволяет ему проводить время с семьей, поэтому моменты, когда он может быть с детьми - для шоумена особо ценны. Подробнее о том, какие же семейные фильмы рекомендует смотреть Артем - в нашем материале.
Если говорить о семейных фильмах, у меня есть любимый, он называется "Реальная любовь".
Этот фильм как раз можно назвать семейным, потому что в нем показываются разные виды любви, и это будет интересно и детям, и взрослым. В целом это светлое, доброе и веселое кино. С детьми мы обычно смотрим комедии или захватывающие киноленты, моя дочь Полина в восторге от таких фильмов.
Одно время мы были фанатами фильма "Один дома", и когда были в США, с Митей в Нью-Йорке мы ходили и искать места, где проходили съемки. Это был невероятный кайф, когда мы находили эти знаменитые локации.
Также рекомендую посмотреть фильм "1+1", он очень понравился детям, и нам с Ирой - тоже. В этой ленте рассказала позитивная история и помогает детям найти ответы на многие вопросы. Сложная ситуация главного героя детей, естественно, заинтересовала, они начали спрашивать, что с дядей, почему. Благодаря такому фильму появилась возможность рассказать, что бывает и так, и к этому нужно относиться нормально.