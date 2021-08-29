Отец, улыбка и одиночество Александра Скарсгарда

Откровенные цитаты из разных интервью Александра Скарсгарда.

Он родился в Швеции в семье звезды кино – Стеллана Скарсгарда – основателя актерской династии. И хотя 25 августа Александр отметит 45-летие, он по-прежнему привязан к родителям и не спешит сам становиться отцом, сосредоточив все силы на актерской профессии. Зато в карьере у него все в полном порядке

– Я начал сниматься в кино в раннем детстве и к 13 достиг в Швеции определенной известности. Но внимание, которое ко мне было обращено в школе, ненавидел. Я не хотел быть знаменитостью, мне больше нравилось с друзьями зависать, выпивать, в футбол играть, жить нормальной жизнью. Быть подростком и так сложно, а тут тебя еще узнают на улице постоянно. И я ушел из профессии на несколько лет, и все вернулось в норму. Как же я был счастлив, когда понял, что прохожие на улице уже не знают, кто я такой! Потом отец посоветовал попробовать что-то новое, и я пошел служить в армию. А позже захотел снова сниматься, и папа на это сказал: «Хорошо, ладно. Снимайся. Главное – слушай свое сердце». Это, наверное, лучший совет, который отец может дать сыну.

– Врачом, как мама, я никогда не хотел быть. Однажды сам себе сказал так: «Если ты, парень, хочешь стать актером, тебе нельзя думать ни про славу, ни про деньги, которые ты потенциально можешь заработать. Это тебя вперед не продвинет. Тем более что не всем в этом бизнесе удается достичь успеха. Это очень тяжелый труд. Тут огромная конкуренция. Но я понял, что только так буду счастлив.

– В начале нулевых мой отец снимался в США, и я решил его навестить. В то время я серьезно подумывал о кино и даже забросил архитектурный. Агент папы спросил, не хочу ли я сходить на кастинг, раз уж приехал. Я ответил: «Попробую. Будет что друзьям рассказать». В итоге сыграл с Беном Стиллером в «Образцовом самце».

– Я много снимаюсь в США, но лучше мне не жить в Лос-Анджелесе и официально не называться голливудским актером. Мне не дорог дом, мне хорошо в дороге – я хочу жить между двумя странами и как-то балансировать между ними.

– Я хорошо воспитан. Отец научил меня профессионально относиться к работе, а не строить из себя звезду. Еще он велел защищать свою семью, свои отношения, выбивать для себя хоть какое-то частное пространство. Тусовщик из меня некачественный, я боюсь клубов. Не хочу, чтобы за мной следили, поджидали где-то, поэтому хожу в тихие, нераскрученные места. Зря, наверное.

– Мои друзья живут в Стокгольме. Мы вместе играли в детстве, к кино они никакого отно¬шения не имеют. Мне абсолютно безразлично, сколько они зарабатывают и какие должности занимают или не занимают. Для меня они как члены семьи. Вообще, с годами понимаешь, насколько сложно заводить новых друзей – все новые какие-то ненастоящие. Хотя я готов знакомиться, мне все вокруг в принципе симпатичны, и разговор я завожу легко. Надеюсь, что мой внутренний фильтр позволит не ошибаться в людях.

– Одна из причин, почему не могу жить постоянно в США, – я не умею улыбаться, если не хочу. Не умею и не хочу говорить: «Ах, как это красиво!». А в Голливуде именно так разговаривают, ты должен говорить только хорошие вещи обо всем и обо всех. Мне здесь одиноко.

– Я не женат и у меня нет детей, и я наслаждаюсь этим моментом. Есть что-то буддистское в моем состоянии – у меня только один чемодан и то, что в него не вошло, я оставил позади. Тут я надумал купить пару кроссовок, но понял, что они не влезут в чемодан. Я спросил себя, насколько сильно они мне нужны, ведь тогда придется выбросить другую пару.

– Стараюсь приезжать в Швецию, когда могу. Я люблю ее. Это лучшее место. У нас там полный хаос, но это здорово – собаки, кошки, дети, друзья, подруги. Это похоже на коммуну. Все практически живут вместе. Мои родители в разводе, но они живут недалеко друг от друга и по-прежнему лучшие друзья. Мамин брат – друг детства моего отца. И они живут в одном доме. Это все очень отличается от образа жизни, который я встречаю, когда езжу на съемки. Да, в конце концов, когда придет время заводить детей, я хочу, чтобы у меня их было девять. Хочу побить рекорд моего отца (у Стеллана Скарсгарда восемь детей. – Прим. ред).

Текст: Виктория Грабовская / Теленеделя