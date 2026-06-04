Епічне повернення Хі-Мена: у Києві відбувся допрем’єрний показ супергеройського екшену «Володарі Всесвіту»

4 червня 2026 14:18 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Епічне повернення Хі-Мена: у Києві відбувся допрем’єрний показ супергеройського екшену «Володарі Всесвіту»
Блогерка Таня Шкабуріна з сином
B&H film distribution

Повернення легендарного Хі-Мена!

Днями у київському кінотеатрі «Планета Кіно», що в ТРЦ River Mall, відбулася одна з найочікуваніших кіноподій сезону – ексклюзивний допрем’єрний показ фантастичного супергеройського екшену «Володарі Всесвіту».

Нова стрічка від режисера Тревіса Найта є масштабним перезапуском однойменного культового фільму 1987 року, заснованого на легендарній франшизі компанії Mattel.

Про що фільм?

Сюжет картини розгортається навколо 10-річного принца Адама, який зазнає аварії на космічному кораблі та втрачає свій чарівний Меч Сили — єдиний зв'язок із рідною домівкою на планеті Етернія. Лише через два десятиліття герою вдається знову знайти магічний артефакт. Тепер він змушений вирушити у небезпечну подорож назад, щоб захистити рідний світ від підступних злих сил. Для перемоги принцу Адаму доведеться розкрити таємниці власного минулого та перетворитися на Хі-Мена — наймогутнішу людину у Всесвіті.

Зіркові гості та перші відгуки

Першими оцінити грандіозне повернення космічної саги прийшли відомі українські інфлюенсери, медійні особистості та топові блогери, серед яких Катерина Соколова, Ірина Царікова, Таня Шкабуріна,  співак і ТікТокер LOGVIN та інші. 

Гості вечора охоче ділилися враженнями одразу після фінальних титрів. Перші глядачі відзначають, що перезапуск видався максимально динамічним та видовищним.

«Дуже крутий фільм, графіка просто на висоті!» – емоційно поділився своїм відгуком LOGVIN.

Стрічка вражає сучасними візуальними ефектами, масштабними бойовими сценами та новим поглядом на історію, знайому багатьом з дитинства. Попереду на «Володарів Всесвіту» чекає широкий прокат, але столичний бомонд уже виніс свій вердикт: це однозначний must-watch для всіх шанувальників якісного sci-fi та супергероїки.

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