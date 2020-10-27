Netflix назвал дату премьеры нового сезона Леденящих душу приключений Сабрины

27 октября 2020 10:30 Алла Лысак
Netflix назвал дату премьеры нового сезона Леденящих душу приключений Сабрины
Финальный сезон Леденящих душу приключений Сабрины выйдет на Netflix на Новый год
кадр из сериала

Стриминговый гигант Netflix определился с датой выхода финального сезона «Леденящих душу приключений Сабрины»

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Четвертый и финальный сезон приключений юной ведьмы выйдет на Netflix полностью 31 декабря 2020 года.

Еще летом стало известно о закрытии мистического шоу. Создатели анонсировали последнее появление Сабрины на экранах до конца года, а в свежем трейлере указали окончательную дату премьеры – в последний день 2020 года.

Закрытие сериала стало шоком для фанатов, ведь до этого Сабрина получила продление сразу на третий и четвертый сезон еще до премьеры второго.

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На тот момент шоу было одним из самых популярных на Netflix, о закрытии никто даже не мог подумать. Вероятно, решение приняли из-за коронавируса и новой стратегии сервиса по привлечению новых пользователей.

Напомним,

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