Netflix назвал дату премьеры нового сезона Леденящих душу приключений Сабрины

Стриминговый гигант Netflix определился с датой выхода финального сезона «Леденящих душу приключений Сабрины»

Четвертый и финальный сезон приключений юной ведьмы выйдет на Netflix полностью 31 декабря 2020 года.

Еще летом стало известно о закрытии мистического шоу. Создатели анонсировали последнее появление Сабрины на экранах до конца года, а в свежем трейлере указали окончательную дату премьеры – в последний день 2020 года.

Закрытие сериала стало шоком для фанатов, ведь до этого Сабрина получила продление сразу на третий и четвертый сезон еще до премьеры второго.

На тот момент шоу было одним из самых популярных на Netflix, о закрытии никто даже не мог подумать. Вероятно, решение приняли из-за коронавируса и новой стратегии сервиса по привлечению новых пользователей.

Напомним,