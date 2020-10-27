Netflix назвал дату премьеры нового сезона Леденящих душу приключений Сабрины
Стриминговый гигант Netflix определился с датой выхода финального сезона «Леденящих душу приключений Сабрины»
Еще летом стало известно о закрытии мистического шоу. Создатели анонсировали последнее появление Сабрины на экранах до конца года, а в свежем трейлере указали окончательную дату премьеры – в последний день 2020 года.
Закрытие сериала стало шоком для фанатов, ведь до этого Сабрина получила продление сразу на третий и четвертый сезон еще до премьеры второго.
Напомним,