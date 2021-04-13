Когда выйдет четвертый сезон Элиты?

Четвертый сезон нашумевшей подростковой драмы выйдет на стриминговом сервисе уже 18 июня 2021 года.

Вчера, 12 апреля, на странице популярного испанского сериала в Instagram появилось видео, в котором создатели познакомили зрителей с новым актерским составом.

Отметим, что после третьего сезона многие актеры прекратили участие в шоу, к касту присоединились Мартина Каридди, Ману Риос, Карла Диас, Пол Гранч, Диего Мартин и Андрес Веленкосо.

В стильном видео создатели намекнули, как будут развиваться отношения между новенькими и уже полюбившимися зрителям учениками, а также пообещали множество тайн и событий, которые «перевернут все с ног на голову».

Четвертый сезон сериала «Элита» будет состоять из 9 эпизодов.

Тем временем продолжается съемочный процесс пятого сезона сериала.

Напомним,