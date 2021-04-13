Когда выйдет четвертый сезон Элиты?
Четвертый сезон нашумевшей подростковой драмы выйдет на стриминговом сервисе уже 18 июня 2021 года.
Отметим, что после третьего сезона многие актеры прекратили участие в шоу, к касту присоединились Мартина Каридди, Ману Риос, Карла Диас, Пол Гранч, Диего Мартин и Андрес Веленкосо.
В стильном видео создатели намекнули, как будут развиваться отношения между новенькими и уже полюбившимися зрителям учениками, а также пообещали множество тайн и событий, которые «перевернут все с ног на голову».
Тем временем продолжается съемочный процесс пятого сезона сериала.
Напомним,