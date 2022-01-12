"Найкращі Вихідні" вже близько: творці презентують новий романтичний трейлер комедії

"Найкращі Вихідні" - у кіно з 02.02.2022 року!

"Найкращі Вихідні" - у кіно з 02.02.2022 року!

4 різні історії зведуть героїв у столиці: романтичного Ганса з Мюнхена, затятих шибайголів з Кривого Рогу, кар’єристку Міру та її невгамовного брата Лесика зі Львова й тінейджерку-максималістку Алісу з Одеси. У кожного з них свої план на вихідні, але насправді в Києві, як і будь-де у світі, усі шукають любов!

А вона, як правило, ніколи не приходить «за планом».

«Найкращі Вихідні» - це комедія, яка розповідає 4 різні історії: про романтичні почуття, які виникають у найнесподіваніший момент, про справжню чоловічу дружбу та про сімейні цінності. Усіх героїв фільму об’єднує любов, музика, фестиваль і літо. У якийсь момент усе піде зовсім не за планом, але врешті-решт кожен знайде набагато більше, ніж шукав…

У широкий прокат комедія виходить вже цієї зими - з 02.02.2022 року, тож встигніть поринути в літо та пригоди!

Глядачі побачать на екрані Київ: атмосферний, надихаючий, а часом похмурий та зовсім непривітний - такий же різний, як і герої запальної комедії. Творці зафільмували приголомшливі столичні краєвиди (90% натурних кадрів), а найкращі моменти відзняли в розпал музичного фестивалю Atlas Weekend 2021 - такого український глядач ще не бачив!

"Найкращі Вихідні" - у кіно з 02.02.2022 року! / пресс-служба

Романтичні Ганс та Ольга, яких на екрані втілюють актори Еліас Райхерт та Дар’я Петрожицька, встигли зустріти не лише пухнасту альпаку та величного коня у самому центрі столиці, а й справжню жінку-кицю.

"Найкращі Вихідні" - у кіно з 02.02.2022 року! / пресс-служба

Сцена за участі VERKA SERDUCHKA & band стала справжнім випробуванням для Тараса Денисюка, який зіграв у фільмі непосидючого Лесика. Юнакові, який вперше отримав роль у великому кіно, довелося імпровізувати під час діалогу із зіркою, адже сцену знімали просто під час виступу народної улюблениці. Що з того вийшло? Дізнаємося зовсім скоро - у кіно.

"Найкращі Вихідні" - у кіно з 02.02.2022 року! / пресс-служба

Аліні Чебан, виконавиці ролі Аліси, довелося знищити, у буквальному сенсі, 4 гітари. Сцена вийшла ефектною - Аліна так старалася, що навіть травмувала коліно.

А от Георгію Хостікоєву довелося на якусь мить відчути себе справжньою рок-зіркою та виконати сингл наживо прямо на сцені Atlas Weekend. У цьому йому допоміг лідер гурту EPOLETS Павло Варениця, який погодився адаптувати свою пісню Rock is Dead на прохання режисера фільму Влада Климчука. До речі, у фільмі, пролунає понад 10 нових українських хітів, а також атмосферна кіномузика, автором якої є Євген Філатов (The Maneken).

А ще у фільмі, навіть того не підозрюючи, знялися тисячі людей, які запалювали під саундтрек фільму «Твій день» у виконанні alyona alyona, The HARDKISS, Onuka та Артема Пивоварова, а також під час виступу VERKA SERDUCHKA & band на головній сцені музичного фестивалю. Творці закликають йти в кіно та шукати себе на великому екрані.

"Найкращі Вихідні" - у кіно з 02.02.2022 року! / пресс-служба

Шалені пригоди та романтичні історії можуть трапитись у будь-якому куточку України - потрібно лише вийти з дому, вийти за рамки своїх стереотипів. «Найкращі Вихідні» саме про це! Дивіться в усіх кінотеатрах України з 02.02.2022 року.

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Фільм створюється за підтримки Державного агентства України з питань кіно та агентства США з міжнародного розвитку USAID.