Павло Зібров розповів про три місця, де він по-справжньому переводить подих

Де не зустрінеш Павла Зіброва?

Популярність приносить славу й багатство, але натомість позбавляє звичних радощів життя. Навіть короткий відпочинок зірок може перетворитися на виклик, бо нелегко відшукати баланс між особистим простором і увагою фанатів. Тому приватність для народного артиста Павла Зіброва, як і багатьох українських знаменитостей, з часом стала недосяжною розкішшю. Принаймні, в Україні.

За лаштунками шоу «Вік на Вік», премʼєра якого відбудеться 19 березня о 20:00, співак назвав місця, де він обожнює проводити вільний час.

Взагалі мене можна побачити де завгодно, якщо заздалегідь домовитися про зустріч із глядачами (усміхається). Але спокійно саме гуляти мені не вдається ні в Києві, ні в будь-якому місці України. Хоч куди б поїхав, усі дістають мобільні телефони, вмикають камери й кажуть: «О! Давайте фотографуватися!» Тоді відпочинок перетворюється на частину роботи, а саме – зустріч із фанатами. Бо після фото починається: «Можете передати привіт тьоті Галі? Зараз наберу її! А ще в моєї сестри день народження, привітаєте?», – каже Павло Зібров. – Хоча я щиро радий, що народ впізнає мене. Дружина каже: «Якби було інакше, ото вже трагедія! Тож у тебе хороша робота, Павле Миколайовичу» (усміхається).

Співак Павло Зібров / Пресслужба Нового каналу

Тому зараз виконавець обирає для відпочинку тихі місця.

Бо там нікого немає! (сміється). Обожнюю ловити рибку, ходити в ліс по гриби, попаритися в лазні, яку облаштував вдома. Оце відпочинок! – з усмішкою зазначає учасник «Вік на Вік». – Ще раніше, якщо хотів купатися, засмагати та спокійно гуляти по магазинах, їхав за кордон. Там мене ніхто не знає, тому на вулиці не почую прохання сфотографуватися чи дати автограф. А в Україні на людях дуже важко відпочивати.

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