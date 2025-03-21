Зірка «Довбуша» Олексій Гнатковський пояснив, у чому різниця між артистом та заробітчанином

Ексклюзив 21 березня 2025 15:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Зірка «Довбуша» Олексій Гнатковський пояснив, у чому різниця між артистом та заробітчанином
Зірка «Довбуша» Олексій Гнатковський
Пресслужба Нового каналу

Актор Олексій Гнатковський розповів про відповідальність.

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Звання народного артиста – це не лише визнання, а й велика відповідальність. Про те, як воно впливає на гру на сцені та що насправді має робити митець у суспільстві, актор Олексій Гнатковський розповів у студії «єПитання». 

Він запевнив, що будь-який митець насамперед має відповідати перед суспільством, особливо зараз. 

Одразу запевняю всіх колег: коли тобі дають звання народного артиста, стає одразу значно легше грати. Ти виходиш і нічого не треба робити, воно само грається, – жартує у студії «єПитання» Олексій Гнатковський. – Слова самі говоряться, а на сцені всі одразу розступаються. Це серйозно, в театрі так і є (усміхається). Якщо чесно, це велика державна нагорода. І для мене це відповідальність. Я розумію, що на мене покладена більша відповідальність, ніж було до того. І це означає, що маю постійно виправдовувати це та підтверджувати.

Зірка «Довбуша» Олексій Гнатковський / Пресслужба Нового каналу

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Олексій Гнатковський впевнений: артист не має працювати лише заради грошей. 

Дуже не люблю, коли кажуть, що артисти мають іти за суспільним запитом. Нічого подібного! Артист має відповідальність та мусить формувати суспільний запит, – упевнений Гнатковський. – Якщо ти ведешся за суспільним запитом, ти не артист, а заробітчанин. Тоді вже не тринди й не вимахуйся, кажи: «Я заробляю гроші». Це буде чесніше. Відповідальність має бути в кожного, тим більше тепер, коли в нашій країні війна.

Нагадаємо, 

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