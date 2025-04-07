Акторка серіалу «Будиночок на щастя» Юлія Буйновська розповіла про ритуали, що допомагають їй почуватися бадьорою

Здорові звички акторки «Будиночка на щастя» Юлії Буйновської.

7 квітня у всьому світі відзначають День здоров’я. Цьогоріч свято припало на понеділок. Здається, кращого знаку для того, аби додати в життя корисну звичку, бути не може. Тож занотовуйте варіанти «здорових традицій» від виконавиці головної ролі в шостому сезоні комедійного серіалу, який з понеділка по четвер о 19:00 показує Новий канал, «Будиночок на щастя» – Юлі Буйновської.

– Здоров’я для мене – в пріоритеті, – каже акторка. – Тим паче після того, як мені діагностували тривожно-депресивний розлад. Тож тепер фізичний та моральний стан – на першому місці. Ділюся звичками, що підтримують організм у тонусі!

1. Вода

Зранку я випиваю літр води. Бо дуже хочу пити. Загалом впродовж дня у мене виходить 2-2,5 літри води.

2. Рух – сила

Спорт – обов’язково! Сподіваюся, що це ніколи не зміниться. Легка руханка зранку, йога, кардіо або силові тренування – все це має місце.

3. Загартовування

Під час ранкового душу обливаюся холодною водою. Взагалі люблю дуже-дуже гарячу воду, щоб аж попаритися. Але після цього завжди обливаюся холодною водою. В цей момент відчуваю, наче вдихаю повітря. Гаряча вода розморює, потім почуваєшся важкою, а після холодної всі клітиночки такі: «Ми готові прокидатися, дуже дякуємо».

Акторка Юлія Буйновська / Пресслужба Нового каналу

4. Релакс для тіла й думок

5. «Свіжий» раціон

Нещодавно бажання відпочити стало реальною потребою. Моє тіло просило про це. Але, на жаль, мене не перезавантажують звичайні масажі. Тому відкрила для себе ідеальний комплекс в одному з салонів тайського масажу. Спочатку хамам: тебе там намилюють, роблять невеличкий масаж, потім відпускають на чаювання, далі – душ, а потім – ще один масаж протягом години. Нікуди не підганяють. Скільки хочеш, стільки й знаходишся там. Відчуття після таких походів – наче на море з'їздила.

Я дуже люблю овочі та фрукти! Значно більше за м’ясо й солодке. Відчуваю, що це – жива їжа. Тому завжди додаю у свій раціон овочі, фрукти та ягоди. Взагалі, я вередлива в харчуванні. У мене не буває такого, що на сніданок та обід з’їм те саме. Не лише тому, що хочеться різноманіття, а й тому, що треба наповнювати своє тіло різними елементами та вітамінами.

Пресслужба Нового каналу

6. Дихати!

Я регулярно гуляю на свіжому повітрі. Дуже рідко буває, коли можу цілий день просидіти вдома. Помітила, що після таких днів одразу почуваюся гірше. Тому маю правило: хочу чи не хочу, але треба щодня подихати свіжим повітрям.

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