Акторка серіалу «Будиночок на щастя» Юлія Буйновська розповіла про ритуали, що допомагають їй почуватися бадьорою
Здорові звички акторки «Будиночка на щастя» Юлії Буйновської.
– Здоров’я для мене – в пріоритеті, – каже акторка. – Тим паче після того, як мені діагностували тривожно-депресивний розлад. Тож тепер фізичний та моральний стан – на першому місці. Ділюся звичками, що підтримують організм у тонусі!
1. Вода
Зранку я випиваю літр води. Бо дуже хочу пити. Загалом впродовж дня у мене виходить 2-2,5 літри води.
2. Рух – сила
Спорт – обов’язково! Сподіваюся, що це ніколи не зміниться. Легка руханка зранку, йога, кардіо або силові тренування – все це має місце.
3. Загартовування
Під час ранкового душу обливаюся холодною водою. Взагалі люблю дуже-дуже гарячу воду, щоб аж попаритися. Але після цього завжди обливаюся холодною водою. В цей момент відчуваю, наче вдихаю повітря. Гаряча вода розморює, потім почуваєшся важкою, а після холодної всі клітиночки такі: «Ми готові прокидатися, дуже дякуємо».
4. Релакс для тіла й думок
5. «Свіжий» раціон
Я дуже люблю овочі та фрукти! Значно більше за м’ясо й солодке. Відчуваю, що це – жива їжа. Тому завжди додаю у свій раціон овочі, фрукти та ягоди. Взагалі, я вередлива в харчуванні. У мене не буває такого, що на сніданок та обід з’їм те саме. Не лише тому, що хочеться різноманіття, а й тому, що треба наповнювати своє тіло різними елементами та вітамінами.
6. Дихати!
Я регулярно гуляю на свіжому повітрі. Дуже рідко буває, коли можу цілий день просидіти вдома. Помітила, що після таких днів одразу почуваюся гірше. Тому маю правило: хочу чи не хочу, але треба щодня подихати свіжим повітрям.
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