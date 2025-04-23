Віталіна Біблів вперше розповіла про свого коханого

23 квітня 2025 14:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Віталіна Біблів вперше розповіла про свого коханого
Акторка Віталіна Біблів
Пресслужба Нового каналу

Акторка серіалів «Будиночок на щастя» та «Сім’я по неділях» Віталіна Біблів вперше розповіла про особисте життя.

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Віталіна Біблів вийшла заміж?! У проекті Маші Єфросиніної заслужена артистка України та зірка комедійного серіалу Нового каналу «Будиночок на щастя» натякнула, що узаконила стосунки з коханим. 

А на запитання Маші залилася рум’янцем, заусміхалась і попросила не розпитувати нічого про коханого, оскільки не планує розголошувати деталі. 

Я не люблю про це говорити. Бо сімейне – це лише своє, особисте. Я дуже це все бережу. Якби хотіла, то пішла й розповіла б усім і всюди. Правда! – з усмішкою ділиться Віталіна. – Скажу лише, що це відбулося під час повномасштабної війни. В укритті я ще жила сама, але ми були постійно на зв’язку.

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

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Віталіна Біблів, яку також побачите восени в новому серіалі «Сім’я по неділях», розповідає, що їй ніколи не набридає проводити час із коханим. У них цілковите взаєморозуміння та взаємоповага. А ще її тішить те, що вони на 100% відкриті одне для одного в будь-яких темах.

Ми з чоловіком друзі. Проговорюємо абсолютно все. У нас немає секретів, – говорить Біблів. – Я вважаю, що чудово, коли чоловік і жінка можуть легко поговорити. Чоловікам же цікаво все. Сядьте й поясніть про якісь жіночі речі, наприклад! Я колись сказала своєму: «Є щасливі дев’ять днів після «критичних жіночих». Користуйся. Потім те й те відбувається з організмом. Тож якщо в тебе летить книжка, то пригинайся. Це не я, а гормони» (сміється).

Нагадаємо, 

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