Віталіна Біблів розповіла, чи ображається на те, що її затверджують лише на ролі мам та тітоньок
13 травня 2025 13:40
Акторка Віталіна Біблів
Пресслужба Нового каналу
Зірка серіалів Нового каналу «Будиночок на щастя» та «Сім’я по неділях» Віталіна Біблів розповіда про роль мрії.
Колись давно, ще в юності, коли мене запитували, кого я хотіла б зіграти, завжди казала: «Джульєтту». Тому що Джульєтт бачать зазвичай маленькими та худенькими дівчатами. А чому? Якщо розібратися, то коли писав Шекспір, всі мали пишні форми. Мені так хотілося зламати цей стереотип, – ділиться акторка в YouTube-проекті «Екзамен. Нова реальність». – Хотілося показати, що Джульєтту може зіграти пишногруда, смішна, характерна хохотушка. Може, вона така й була? (усміхається).
Віталіна каже, що попри всі бажання та мрії, вона завжди рада була грати тих, кого їй довіряли.
Я грала в «Ромео та Джульєтті» годувальницю. І добре! Бо це також хтось має грати. У мене типаж такий, – каже Біблів. – Не всім же завжди виконувати головні ролі, другорядні теж є. Ти або це приймаєш, або ні. Зараз я вже прийняла. Раніше ходила і плакала, було себе шкода. Знала, що певних персонажів можу зробити краще за когось. І врешті мій час настав!
Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу
Я кричу про це в кожному інтерв’ю! Поки ще можу, я хочу зіграти якусь сексуальну красотку, фатальну жінку в латексі, чиюсь коханку, – розповідає Віталіна Біблів. – Розумію, чому мене не затверджують на такі історії. І водночас розумію, чому беруть в комедії. Я класно імпровізую, багато свого приношу під час зйомок. Ну і, повторюсь, це мій типаж.
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