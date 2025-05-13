Віталіна Біблів розповіла, чи ображається на те, що її затверджують лише на ролі мам та тітоньок

Зірка серіалів Нового каналу «Будиночок на щастя» та «Сім’я по неділях» Віталіна Біблів розповіда про роль мрії.

Заслужена артистка України Віталіна Біблів не приховує, що в житті шанувальники її частіше кличуть Любаня, а не Віталіна. Бо образ характерної жінки з серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) дуже прижився за шість сезонів серіалу. Акторку це не дратує, а навіть тішить. Бо свою Любаню вона щиро любить. Але кого ще хотіла б зіграти?

Колись давно, ще в юності, коли мене запитували, кого я хотіла б зіграти, завжди казала: «Джульєтту». Тому що Джульєтт бачать зазвичай маленькими та худенькими дівчатами. А чому? Якщо розібратися, то коли писав Шекспір, всі мали пишні форми. Мені так хотілося зламати цей стереотип, – ділиться акторка в YouTube-проекті «Екзамен. Нова реальність». – Хотілося показати, що Джульєтту може зіграти пишногруда, смішна, характерна хохотушка. Може, вона така й була? (усміхається).

Віталіна каже, що попри всі бажання та мрії, вона завжди рада була грати тих, кого їй довіряли.

Я грала в «Ромео та Джульєтті» годувальницю. І добре! Бо це також хтось має грати. У мене типаж такий, – каже Біблів. – Не всім же завжди виконувати головні ролі, другорядні теж є. Ти або це приймаєш, або ні. Зараз я вже прийняла. Раніше ходила і плакала, було себе шкода. Знала, що певних персонажів можу зробити краще за когось. І врешті мій час настав!

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

Акторка каже, що абсолютно не комплексує від того, що грає мам, тітоньок чи навіть інколи бабусь. Але ще поки нездійснені мрії щодо ролей є.

Я кричу про це в кожному інтерв’ю! Поки ще можу, я хочу зіграти якусь сексуальну красотку, фатальну жінку в латексі, чиюсь коханку, – розповідає Віталіна Біблів. – Розумію, чому мене не затверджують на такі історії. І водночас розумію, чому беруть в комедії. Я класно імпровізую, багато свого приношу під час зйомок. Ну і, повторюсь, це мій типаж.

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