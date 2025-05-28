Ксенія Вертинська розповіла, чи чіпляють її відмови на кастингах у кіно

Відома українська акторка Ксенія Вертинська також розповіла про роль у серіалі «Сім’я по неділях».

Восени в ефірі Нового каналу покажуть новий комедійний серіал для всієї родини «Сім’я по неділях». В історії про родину Романчуків та їхні пригоди побачите топових українських акторів, багато з яких грали і в інших проектах телеканалу.

Наприклад: Віталіну Біблів, Тараса Цимбалюка, Анастасію Іванюк, Євгена Лісничого, Марію Стопник, Олександра Рудинського. Роль батька сімейства у серіалі зіграє Остап Ступка. А ще побачите Ксенію Вертинську!

У цьому проєкті я граю куму. Взагалі скажу так: це не я! Я трішки інша. Та якщо треба все ж знайти щось подібне, то в нас схожі гумор і доброта. І ще харизма (сміється). Чесно кажучи, хоч яка б роль була, ти все одно вносиш щось своє. Тож я завжди намагаюся наділити персонажа тими рисами, які прописали сценаристи, додавши трішки від себе, – розповідає акторка. – Мені подобається, що в цьому серіалі ми можемо домовлятися з командою, бо вони дуже класні. Якщо нам з колегами здається, що щось «спрацює» краще, буде смішніше, то ми пропонуємо. А далі вже сценарист і режисер погоджують чи ні. Класно, коли ти маєш можливість імпровізувати. Або якщо й не імпровізувати, то хоча б не слово в слово повторювати, як у сценарії, а більш живо передавати текст. Бо є знімальні майданчики, де просять казати текст чітко, як написано.

Акторка Ксенія Вертинська / Пресслужба Нового каналу

На жаль, Ксенію Вертинську рідко можна побачити на екрані. Частіше за все вона грає в театрі. Акторка каже, що раніше її зачіпали відмови на кастингах. Але зараз вона ставиться до цього спокійніше. Говорить, що така тенденція може бути через її неординарну зовнішність.

Я звикла до відмов на пробах, – каже Вертинська. – Раніше в мене були питання до себе. А зараз розумію, що до мого таланту це не має жодного відношення. Хтось інший або чіткіше працює, або це краще «попадання» в певне кіно, або краще виглядає поряд із партнером. Або просто є продюсерка, яка тебе не любить. Варіантів безліч. Але я чітко усвідомлюю: проби треба робити так, щоб потім сказати собі: «Я добре зробила. Якісно. До мене питань немає». Має бути не соромно за це.

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