Віталіна Біблів розповіла про улюблені фільми та серіали для літнього настрою

Акторка комедійного серіалу для всієї родини «Сім’я по неділях» та «Будиночок на щастя» Віталіна Біблів поділилась ідеальною добіркою стрічок.

1. «Велика краса», італійська драма від Паоло Соррентіно

Що подивитися довгими літніми вечорами, коли гуляти не хочеться? Заслужена артистка України та виконавиця однієї з головних ролей у серіалах Нового каналу «Будиночок на щастя» та «Сім’я по неділях» Віталіна Біблів поспішає на допомогу! Зберігайте добірку її улюблених фільмів та серіалів!

Обожнюю переглядати це кіно через літній вайб та фантастичне поєднання музики, акторської гри та красивої картинки. Якщо хочу розслабити мізки, то дивлюся цей фільм. Він захоплює!

Опис. «Чи не змарнував я свій час?», – питання, над яким замислюється головний персонаж фільму. Цинічний, але талановитий, 65-річний письменник мешкає в розкішній квартирі в центрі Рима з видом на Колізей, є автором бестселера, веде популярну колонку в глянцевому журналі та проводить ночі на богемних вечірках. Одного разу незнайомий чоловік повідомив йому про те, що його колишня кохана, з якою той розлучився 40 років тому, померла. Виявилося, що жінка кохала його все життя. Ця звістка викликає в героя хвилю спогадів і змушує замислитися про життя загалом.

2. «Мамма мія!», культова романтична комедія від Філліда Ллойда

Це про стан душі! Там грає моя «любимка» – Меріл Стріп. Захоплююсь, як вона вже тоді, у такому серйозному віці, танцювала, співала, бігала. Розумієш, що все можливо! І немає межі для удосконалення себе та своєї особистості. Чесно кажучи, хотіла б, аби мене колись називали українська Меріл Стріп. А ще, до речі, я не дуже люблю мюзикли, але цей можу переглядати й переглядати.

Опис. Грецьке сонце, море й старі таємниці, сповнені гумору та романтики. Все це зустрінете в іронічній музичній комедії, заснованій на хітах ABBA. За сюжетом, на маленькому райському острові Колокаірі готується шикарне весілля чарівної Софії та її коханого Ская. Усе йде чудово, окрім одного «але»: дівчина хоче, щоб до вівтаря її супроводжував справжній батько, якого вона ніколи не знала. Вона знаходить одразу трьох кандидатів на роль татуся. З’ясувавши їхні адреси, без попередження запрошує їх на весілля. На подив Софії, на острові з’являється троє дуже різних чоловіків з минулого мами, залишилося з’ясувати лише одне – хто з них батько нареченої.

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

3. «Римські канікули», романтична комедія 1953 року

Я вважаю, що кожен має подивитися це кіно. Воно старе, але справді культове. Для тих людей, які хочуть повʼязати своє життя з кінематографом, взагалі обовʼязкове!

4. «Їсти, молитися, кохати», легендарна романтична історія від Раяна Мерфі

Опис. Це класика світового кінематографа з Одрі Гепберн та Ґреґорі Пеком у головних ролях. Це історія про принцесу Анну, яка проводить офіційні зустрічі, дотримується етикету та протоколу, але душа її прагне свободи та справжніх пригод. Під час нічної втечі на вулицях Рима Анна знайомиться з американським журналістом Джо Бредлі. Побачивши сонну принцесу після снодійного, Джо дозволяє їй переночувати в себе. Довідавшись вранці, хто така Анна, він вирішує провести з нею день, сподіваючись написати сенсаційний матеріал. За цей час між ними виникає щире кохання, але рано чи пізно канікули закінчаться, тож принцеса змушена буде повернутися до своїх обов’язків.

Це пореготати й похихотіти! Історія про всіх нас, насправді. Просто ми ніколи собі такого не дозволяємо. Я люблю інколи подивитися фільми з таким гумором «в лоб». Щоб не сидіти й думати, а відпочивати. Можу дивитися це кіно раз на рік, коли в мене дуже поганий настрій.

Опис. Ця історія – про Елізабет Гілберт, яку зіграла Джулія Робертс. Вона має все, про що мріють жінки: шлюб, статки, стабільність. Та її не полишає відчуття порожнечі, що змушує переосмислити власне життя. Вона роками жила за чужим сценарієм, граючи нав'язану роль, але після болісного розлучення вирішує, що час почати писати власну історію й навчитися жити самостійно. Щоб знайти себе, Елізабет вирушає у подорож до Італії, Індії та на Балі – смакувати життя, шукати внутрішній баланс і відкриватися новому. Та чи вдасться їй знайти справжнє щастя? Чи, можливо, навіть дещо більше?

5. «Superнянь», французька комедія 2014 року

Повчальна історія про те, як потрібно не побоятись у певний момент зупинитися та піти шукати справжнього себе. А ще це неймовірна картинка! Дивишся, і душа усміхається.

Опис. Художник-початківець Френк працює у видавничому домі та мріє випустити свій комікс. Щоб привернути до себе увагу начальника, він погоджується доглянути за його сином у вихідні. Але саме тоді – його день народження. Друзі влаштовують шалене свято в будинку боса, яке швидко виходить з-під контролю. Хлопчик зникає! Тож Френку доводиться розкрити приховані таємниці тієї ночі й дізнатися, що сталося, аби врятувати не лише дитину, а й своє майбутнє.

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

6. «Емілі в Парижі», популярний комедійно-драматичний серіал на чотири сезони від Netflix

Мені дуже відгукується ця історія, оскільки я сама з провінції і теж потрапляла в різні пригоди, коли приїхала в Київ. А ще після перегляду в мене було відчуття, ніби я справді побувала в Парижі й відчула запах круасанів та легкої французької романтики.

Опис. Париж – місто романтики та несподіваних пригод, у яке поринає молода та амбіційна Емілі Купер, роль якої виконує Лілі Коллінз. Вона – двадцятирічна маркетологиня з Чикаго, яка отримує несподіване підвищення й переїжджає до столиці Франції. Нова культура та мова даються нелегко, а колеги не зовсім поділяють її погляди. Попри це Емілі наполегливо впроваджує американський підхід до роботи, допоки в життя дівчини не увірвалося кохання. Чи вдасться їй знайти баланс між почуттями та кар’єрою?

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