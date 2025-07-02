Юрій Ткач запропонував дружині обвінчатися після 13-ти років разом
Відомий український комік та актор Юрій Ткач разом із донькою Лізою взяв участь у квіз-шоу «Вік на Вік» та за лаштунками проекту поділився родинними таємницями.
Про це він розказав під час зйомок шоу «Вік на Вік» та поділився, як робив романтичну пропозицію.
Близько року тому я зробив дружині пропозицію (усміхається) – пропозицію обвінчатися, – зізнався Юрій Ткач. – Віка святкувала день народження, це був один з моїх подарунків, який став для неї цілковитою несподіванкою. Я став на коліно, подарував обручку та великий букет. У неї був шоковий стан, вона плакала. У нас немає жодних планів на те, коли це відбудеться, усе йде так, як має бути. Віка взагалі говорить, що дата сама себе знайде.
Сміття викидаю я, посуд миє посудомийна машинка. Ми з дружиною це розподілили так, – зі сміхом розповідає Юрій Ткач. – Прибирає, скажу чесно, більше дружина. Дуже за це їй вдячний, тому що вона постійно робить це тоді, коли мене немає вдома, і в неї є більше часу. Я приходжу, вже все чисто. Вона в мене просто молодець.
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