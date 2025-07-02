Юрій Ткач запропонував дружині обвінчатися після 13-ти років разом

2 липня 2025 17:56 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Юрій Ткач запропонував дружині обвінчатися після 13-ти років разом
Ведучий Юрій Ткач
Пресслужба Нового каналу

Відомий український комік та актор Юрій Ткач разом із донькою Лізою взяв участь у квіз-шоу «Вік на Вік» та за лаштунками проекту поділився родинними таємницями.

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Юрій Ткач та його дружина Вікторія разом вже понад 13 років. За цей час пережили багато: народження доньки, творчі злети, побутові дрібниці й навіть серйозні сварки. Та зараз вони на шляху до ще одного важливого кроку – Юрій запропонував Вікторії обвінчатися. 

Про це він розказав під час зйомок шоу «Вік на Вік» та поділився, як робив романтичну пропозицію.  

Близько року тому я зробив дружині пропозицію (усміхається) – пропозицію обвінчатися, – зізнався Юрій Ткач. – Віка святкувала день народження, це був один з моїх подарунків, який став для неї цілковитою несподіванкою. Я став на коліно, подарував обручку та великий букет. У неї був шоковий стан, вона плакала. У нас немає жодних планів на те, коли це відбудеться, усе йде так, як має бути. Віка взагалі говорить, що дата сама себе знайде.

Юрій Ткач з донькою на зйомках / Пресслужба Нового каналу

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Але кохання живе не лише у великих моментах. Важливо й те, як партнери взаємодіють між собою щодня та допомагають одне одному. Наприклад, якщо йдеться про розподіл побутових обов’язків. 

Сміття викидаю я, посуд миє посудомийна машинка. Ми з дружиною це розподілили так, – зі сміхом розповідає Юрій Ткач. – Прибирає, скажу чесно, більше дружина. Дуже за це їй вдячний, тому що вона постійно робить це тоді, коли мене немає вдома, і в неї є більше часу. Я приходжу, вже все чисто. Вона в мене просто молодець.

Нагадаємо, 

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