Зірка скетчкому «Любов, як вона є» Катерина Кузнецова зізналась, як насправді ставиться до соцмереж

22 липня 2025 12:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Зірка скетчкому «Любов, як вона є» Катерина Кузнецова зізналась, як насправді ставиться до соцмереж
Акторка Катерина Кузнецова
Пресслужба Нового каналу

Акторка скетчкому «Любов, як вона є» Катерина Кузнецова розповіла про блогерів та Instagram-тренди.

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Для когось соцмережі – це платформа для розвитку особистого бренду чи заробітку, для когось – спосіб здобути славу. Для акторки Нового каналу Катерини Кузнецової, яка має в Instagram півмільйона підписників, це зовсім про інше. Катерина розповіла, що не женеться за охопленнями, ділиться з підписниками щирими думками та не боїться бути собою.  

Соцмережі для мене це насамперед ніби щоденник. Місце, де я висловлюю думки, ділюся подіями з життя, анонсую проєкти, вистави, важливі новини, благодійні історії. Та попри все мені важливо залишатися собою. Тому я ніколи не підлаштовуюся під правила соцмереж, – ділиться Катерина Кузнецова. – До прикладу, зараз є такий наратив, що виставляти багато сторіз не прикольно, тому що падають охоплення. Я взагалі нічого в тому не тямлю, бо не блогер. Підписники прийшли до мене через те, що я актриса, люди йдуть на мої кінороботи, підписані на мене, бо їм імпоную.

На відміну від блогерів, які активно будують особистий бренд, Катерина просто насолоджується спілкуванням із підписниками. 

Коли мене запитують, як ти розвиваєш свій особистий бренд чи сторінку в Instagram, я відповідаю – ніяк. Взагалі про це не дбаю, мене не турбує, скільки в мене підписників. І не маю якоїсь конкретної цілі, щоб їх було якомога більше, – зізнається Катерина. – Коли веду рубрику «запитання-відповідь» і спілкуюся з людьми, виставляю, буває, і 50 цих сторіз. Мені байдуже, що постраждають охоплення. Головне, щоб людина отримала відповідь на те запитання, яке поставила.

Акторка Катерина Кузнецова / Пресслужба Нового каналу

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Навіть у роботі з рекламодавцями акторка заздалегідь попереджає: зробить усе щиро, але не за інструкцією. 

Коли я отримую якесь технічне завдання щодо рекламних інтеграцій, завжди кажу: дивіться, я буду враховувати ваші побажання, але все одно зроблю по-своєму, тому що для мене найнеприємніше в Instagram, коли всі несправжні. Я не бачу за цим харизми, енергії, втрачається індивідуальність людини. Це не про творчість, – обурюється Катерина. – Instagram – це моє натхнення і таке місце, де я можу бути собою. Тішить, коли люди бачать мене в житті й кажуть, що я така ж, як і online: і зовні, і за енергією, і за манерою спілкування. Тому що завжди піклуюся про те, щоби бути максимально простою, заземленою. Бо оці всі наративи: «Ти зірка». Ні! Зірки на небі. Ми прості люди.

Нагадаємо, 

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