Віталіна Біблів розповіла, чим її веселять підписники в Instagram

30 липня 2025 13:55 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Віталіна Біблів розповіла, чим її веселять підписники в Instagram
Акторка Віталіна Біблів
Пресслужба Нового каналу

Виконавиця одних з головних ролей у серіалах «Будиночок на щастя» та «Сім’я по неділях» Віталіна Біблів розповіла про кумедні повідомлення в директі.

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Дуже складно уявити наш світ без соцмереж. Вони стали невід’ємною частиною дозвілля, роботи та загалом будь-якої сфери життя. Для відомих людей це ще й інструмент заробітку та підвищення своєї медійності. 

Зірка серіалів Нового каналу «Будиночок на щастя» та «Сім’я по неділях», заслужена артистка України Віталіна Біблів розповіла, які повідомлення у директ Instagram їй запам’ятовуються найбільше.

Я дуже люблю всіх своїх підписників! Їх наче й не дуже багато (103 тисячі. – Прим. ред.), але вони активні та класні. Інколи дарують мені подарунки: листівки або прикраси, виготовлені власноруч, або чашечки чи м’які іграшки надсилають, – ділиться акторка. – Але окрема тема – повідомлення. Є дуже кумедні приклади. Пишуть: «Прівєт, як діла?» або просто «Шо робиш?» Буває ще таке: «Чого мовчиш?» Обожнюю, коли таке пишуть. Піднімає настрій (сміється). Також стабільно запитують про продовження серіалів. Наприклад, щойно почав виходити в ефір шостий сезон «Будиночка на щастя», як уже пишуть: «А коли буде сьомий сезон?»

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

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Та є серед усіх цих повідомлень особливе. Його Віталіна не забуде ніколи.

Лідер найпам’ятніших повідомлень мого директу такий: «Привіт! Мене звати Галя. Дуже треба поставити паркан. Дай 10 тисяч», – сміючись, розповідає Біблів. – Уявіть, такий у мене був запит.

Нагадаємо, 

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