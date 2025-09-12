Stadium Night: Новий канал покаже новий сезон проекту

12 вересня 2025 11:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Stadium Night: Новий канал покаже новий сезон проекту
Stadium Night: Новий канал покаже новий сезон проекту
Пресслужба Нового каналу

Восени українці побачать проект Stadium Night, який вже встиг зібрати десятки аншлагів в містах України. Сучасні жарти, сміливі скетчі, музичні виступи гарантують гарний настрій після перегляду!

Читайте такожОлександр Педан розповів про курйози на власному весіллі
Кожен випуск Stadium Night – це простір, де можна відкласти щоденні турботи, відпустити напруження та посміятися від душі. І не дивно, адже за гумор тут відповідають Фіма Константиновський, Настя Ткаченко, Іван Кухарчук, Володимир Мартинець та інші талановиті коміки. Тож давайте ближче знайомитися з проектом.

Що таке Stadium Night?

Усі жарти шоу – це свіжий погляд на знайомі кожному глядачеві життєві ситуації. Те, що відбувається на сцені та що ви побачите у нових випусках, – не просто гумористичний концерт, а велике шоу від першої до останньої хвилини. 

І з чого сміятися?

В осінньому сезоні ми прагнемо розширити палітру гумору. Це будуть не лише класичні номери, а й пародії, гострі жарти, сімейні скетчі, трохи абсурду та, звісно, багато живої музики. Не хочу розкривати всі секрети. Але можу точно сказати: глядач отримає велику порцію гарного настрою. У випусках на Новому ви побачите героя «Холостяка», найзнаменитіші вуса України та ще багато несподіваних сюрпризів, – інтригує креативний продюсер Stadium Night.

Stadium Night: Новий канал покаже новий сезон проекту / Пресслужба Нового каналу

Читайте також«Холостяк» Олександр Терен розповів про курйоз з подорожі
Над матеріалом до концертів Stadium Night працює невелика, але талановита команда авторів – усі вони колишні учасники різних гумористичних колективів. Професійні та креативні, вони вкладають багато сил і часу в створення сценарію всього концерту, найкраще з якого побачите зовсім скоро на Новому. 

Вітаю всіх нас з наближенням премʼєри Stadium Night на Новому каналі! Випуски, які ви побачите восени, будуть ще більш сучасні, актуальні та пропрацьовані. Ми зробили роботу над помилками й готові смішити глядачів Нового знову! – каже зірка проектів Нового і за сумісництвом ведучий та актор Stadium Night Фіма Константиновський. – У наших скетчах будуть жарти, які подобаються особисто нам. Це не завжди може бути до вподоби глядачу, щоправда (усміхається). Але, як на мене, важливо, аби тим, хто виступає на сцені, подобалося, що вони роблять і показують. Буде ще більше музики, сміху й запалу! Я запрошую всіх до екранів. Ми з командою справді дуже багато працювали, аби випуски на Новому стали крутішими.

А кого ми побачимо?

Гумористичний проект обʼєднав найталановитіших коміків країни, які вже давно творять разом, – Фіму Константиновського, Настю Ткаченко, Ваню Кухарчука, Вову Мартинця, Діму Зелінського, Андрія Рибака, Сашу Степаненка, Віку Навольнєву. Саме вони є резидентами Stadium Night, а деякі з них утворили Stadium-бенд.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

телешоу новини Новий канал Фіма Константиновський Анастасія Ткаченко Іван Кухарчук Stadium Night

Матеріали на тему

Ведуча «Кохання на виживання» Lida Lee зізналася, що в її житті з’явилася романтика
Новини

Ведуча «Кохання на виживання» Lida Lee зізналася, що в її житті з’явилася романтика
Фіма Константиновський поділився зворушливим спогадом, повʼязаним з дітьми-переселенцями
Новини

Фіма Константиновський поділився зворушливим спогадом, повʼязаним з дітьми-переселенцямиЕксклюзив
Осінній телесезон на 1+1 Україна: улюблені проєкти, захопливі українські та світові серіали, культові кінохіти та яскраві прем’єри
Анонси на ТВ

Осінній телесезон на 1+1 Україна: улюблені проєкти, захопливі українські та світові серіали, культові кінохіти та яскраві прем’єри
Медичне страхування для туристів – важливість та особливості
Lifestyle

Медичне страхування для туристів – важливість та особливостіPR
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 16 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 06.09.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 06.09.2025
Поле 3 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 03.09.2025

Поле 3 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 03.09.2025
Неочікуваний дует: ZLATA OGNEVICH та CHEEV об’єднали голоси в новому релізі «Обійми-обійми»

Неочікуваний дует: ZLATA OGNEVICH та CHEEV об’єднали голоси в новому релізі «Обійми-обійми»
Справа НБР: ICTV2 завершив зйомки серіалу із Сергієм Стрельніковим у головній ролі

Справа НБР: ICTV2 завершив зйомки серіалу із Сергієм Стрельніковим у головній ролі

Популярне відео

МастерШеф 16 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 06.09.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 06.09.2025
Поле 3 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 03.09.2025

Поле 3 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 03.09.2025
Неочікуваний дует: ZLATA OGNEVICH та CHEEV об’єднали голоси в новому релізі «Обійми-обійми»

Неочікуваний дует: ZLATA OGNEVICH та CHEEV об’єднали голоси в новому релізі «Обійми-обійми»
Хто знає 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 02.09.2025

Хто знає 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 02.09.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK