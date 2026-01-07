Тату, яке рятує життя: окрема артилерійська бригада НГУ запускає соціальний проєкт для військових

Тату-студія і військові НГУ об’єдналися заради порятунку поранених

В умовах повномасштабної війни в Україні стартувала соціально важлива ініціатива, спрямована на підвищення рівня безпеки військовослужбовців у бойових умовах. Тату-студія Lamarch спільно з артилерійською бригадою Національної гвардії України реалізували проєкт із безкоштовного нанесення татуювань із групою крові для військових.

Проєкт діє з 05 січня по 28 лютого 2026 року включно.

Метою ініціативи є скорочення часу на надання екстреної медичної допомоги у разі поранення, коли рахунок іде на хвилини, а доступ до документів або медичних даних може бути відсутнім.

Практичне рішення для умов війни

У бойових умовах військові медики часто працюють в екстремальних ситуаціях – без повної інформації про пораненого, за обмженого часу та під постійною загрозою. У таких випадках швидка ідентифікація групи крові може мати вирішальне значення.

Татуювання з групою крові дозволяє:

миттєво отримати базову медичну інформацію;

скоротити час на ухвалення критичних рішень;

підвищити шанси на збереження життя.

У цьому контексті татуювання розглядається не як елемент самовираження, а як функціональний інструмент медичної ідентифікації.

Ознайомитися з основним дописом про проєкт можна в Instagram тату-студії.

«Сьогодні тату – це про життя», – наголошують ініціатори проєкту.

Про ініціативу

У межах проєкту військовослужбовцям окремої артилерійської бригади НГУ безкоштовно наносять татуювання з групою крові. Процедури виконуються професійними майстрами з дотриманням усіх санітарних норм та вимог безпеки.

Формат татуювань обрано максимально практичний: чіткий шрифт, добре видимі ділянки тіла, легка зчитуваність у польових умовах. Основний акцент зроблено на користі та функціональності.

Спільне рішення військових і цивільного бізнесу

Ініціатива стала результатом спільного рішення військових та цивільного бізнесу як відповіді на реальні потреби фронту. Учасники проєкту наголошують, що в умовах війни соціальна відповідальність полягає у конкретних діях, які мають вимірюваний ефект.

Проєкт не має комерційної складової та реалізується як соціальна ініціатива.

Тату-студія закликає медіа, громадськість та лідерів думок підтримувати соціально важливі ініціативи й поширювати інформацію, яка може врятувати життя.