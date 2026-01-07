Тату, яке рятує життя: окрема артилерійська бригада НГУ запускає соціальний проєкт для військових

7 січня 2026 14:23 Редакция
Тату, яке рятує життя: окрема артилерійська бригада НГУ запускає соціальний проєкт для військових
Тату, яке рятує життя: окрема артилерійська бригада НГУ запускає соціальний проєкт для військових
Пресслужба

Тату-студія і військові НГУ об’єдналися заради порятунку поранених

В умовах повномасштабної війни в Україні стартувала соціально важлива ініціатива, спрямована на підвищення рівня безпеки військовослужбовців у бойових умовах. Тату-студія Lamarch спільно з артилерійською бригадою Національної гвардії України реалізували проєкт із безкоштовного нанесення татуювань із групою крові для військових.

Проєкт діє з 05 січня по 28 лютого 2026 року включно.

Метою ініціативи є скорочення часу на надання екстреної медичної допомоги у разі поранення, коли рахунок іде на хвилини, а доступ до документів або медичних даних може бути відсутнім.

Практичне рішення для умов війни

У бойових умовах військові медики часто працюють в екстремальних ситуаціях – без повної інформації про пораненого, за обмженого часу та під постійною загрозою. У таких випадках швидка ідентифікація групи крові може мати вирішальне значення.

Татуювання з групою крові дозволяє:

  • миттєво отримати базову медичну інформацію;
  • скоротити час на ухвалення критичних рішень;
  • підвищити шанси на збереження життя.

У цьому контексті татуювання розглядається не як елемент самовираження, а як функціональний інструмент медичної ідентифікації.

Ознайомитися з основним дописом про проєкт можна в Instagram тату-студії.

«Сьогодні тату – це про життя», – наголошують ініціатори проєкту.

Про ініціативу

У межах проєкту військовослужбовцям окремої артилерійської бригади НГУ безкоштовно наносять татуювання з групою крові. Процедури виконуються професійними майстрами з дотриманням усіх санітарних норм та вимог безпеки.

Формат татуювань обрано максимально практичний: чіткий шрифт, добре видимі ділянки тіла, легка зчитуваність у польових умовах. Основний акцент зроблено на користі та функціональності.

Спільне рішення військових і цивільного бізнесу

Ініціатива стала результатом спільного рішення військових та цивільного бізнесу як відповіді на реальні потреби фронту. Учасники проєкту наголошують, що в умовах війни соціальна відповідальність полягає у конкретних діях, які мають вимірюваний ефект.

Проєкт не має комерційної складової та реалізується як соціальна ініціатива.

Тату-студія закликає медіа, громадськість та лідерів думок підтримувати соціально важливі ініціативи й поширювати інформацію, яка може врятувати життя.

Читайте TV.ua в Google.News

Матеріали на тему

Angela візуалізувала «Новорічне диво»
Меломан

Angela візуалізувала «Новорічне диво»
Вася Харізма розповів про найдорожчі подарунки в дитинстві
Новини

Вася Харізма розповів про найдорожчі подарунки в дитинстві
Зірка «Зв’язку» Катерина Файн зізналася, якого чоловіка бачить поряд із собою
Новини

Зірка «Зв’язку» Катерина Файн зізналася, якого чоловіка бачить поряд із собою
Смак дитинства: дивитися 8 випуск онлайн від 23.11.2025
Телешоу

Смак дитинства: дивитися 8 випуск онлайн від 23.11.2025
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

ЕКСКЛЮЗИВ: заглядаємо за куліси фільму «Примат». Як створювався фільм про оскаженілу мавпу?

ЕКСКЛЮЗИВ: заглядаємо за куліси фільму «Примат». Як створювався фільм про оскаженілу мавпу?
Розумна система звуку, новий дизайн, ефект повного занурення: Samsung розширює можливості своєї аудіоекосистеми

Розумна система звуку, новий дизайн, ефект повного занурення: Samsung розширює можливості своєї аудіоекосистеми
Дивіться улюблені відео в будь-якому місці: Samsung представила відвідувачам CES 2026 портативний проектор The Freestyle+

Дивіться улюблені відео в будь-якому місці: Samsung представила відвідувачам CES 2026 портативний проектор The Freestyle+
Віталіна Біблів розповіла про свою суперздібність влаштовувати свята попри форс-мажори

Віталіна Біблів розповіла про свою суперздібність влаштовувати свята попри форс-мажори

Популярне відео

Angela візуалізувала «Новорічне диво»

Angela візуалізувала «Новорічне диво»
Смак дитинства: дивитися 8 випуск онлайн від 23.11.2025

Смак дитинства: дивитися 8 випуск онлайн від 23.11.2025
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 23.11.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 23.11.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 19.12.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 19.12.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK