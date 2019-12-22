Илона Гвоздева умилила Сеть видео с дочкой и мужем: очаровательная семья
Хореограф уверена, что главными семейными ценностями являются доверие, любовь и уют.
Видео посвящено новогодним праздникам и на нем семейство запечатлено в нескольких образах: теплых кремовых свитерах и штанах, а также в вечерних платьях и костюме. Молодые родители держат на руках четырехлетнюю дочь и мило улыбаются на камеру.
Фундаментальными семейными ценностями считаю доверие, любовь и уют. За десять лет совместной жизни мы с мужем со спокойной душой отпускаем друг друга куда угодно, ведь чувствуем ответственность за то, что создали,‒ утверждает Илона.
Напомним,