Илона Гвоздева умилила Сеть видео с дочкой и мужем: очаровательная семья

22 декабря 2019 18:00 Катерина Даниленко
Илона Гвоздева умилила Сеть видео с дочкой и мужем: очаровательная семья
Хореограф Илона Гвоздева
социальная сеть Instagram

Хореограф уверена, что главными семейными ценностями являются доверие, любовь и уют.

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Танцовщица Илона Гвоздева устроила семейную фотосессию вместе с мужем Иваном и дочкой Валерией. В своем Instagram знаменитость опубликовала небольшой видеоролик, где показала процесс съемки.

Видео посвящено новогодним праздникам и на нем семейство запечатлено в нескольких образах: теплых кремовых свитерах и штанах, а также в вечерних платьях и костюме. Молодые родители держат на руках четырехлетнюю дочь и мило улыбаются на камеру.

Фундаментальными семейными ценностями считаю доверие, любовь и уют. За десять лет совместной жизни мы с мужем со спокойной душой отпускаем друг друга куда угодно, ведь чувствуем ответственность за то, что создали,
‒ утверждает Илона.

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Поклонники танцовщицы оставляют трогательные комментарии под видео: «Гармоничные и такие счастливые», «Супер семья!», «Это так мило! Нет слов». Многие с нетерпением ждут профессиональных фото со съемки: «Уже хочется увидеть результат съемки», «Фотки очень душевные будут. Не терпится посмотреть».

Напомним,

 

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