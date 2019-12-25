Иракли Макацария ходил на свидание с участницей «Танці з зірками»: «Она очень красивая»

25 декабря 2019 14:00 Катерина Даниленко
Иракли Макацария ходил на свидание с участницей «Танці з зірками»: «Она очень красивая»
Бизнесмен Иракли Макацария
социальная сеть Instagram

Танцор не скрывает, что спортсменка ему нравится.

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Экс-холостяк и участник «Танці з зірками-5» Иракли Макацария неоднократно признавался, что его серьезные отношения закончились около семи лет назад и длились они около двух лет. Сейчас бизнесмен утверждает, что давно готов к семейной жизни.

Во время танцевального проекта 34-летнему шоумену приписывали роман с одной из участниц ‒ олимпийской чемпионкой Анной Ризатдиновой. Однако молодые люди постоянно опровергали подобные слухи, уверяя, что между ними существует лишь дружба.

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В недавнем интервью Иракли все же признался, что одно свидание со спортсменкой у него было. Танцор пригласил Анну на одно из светских мероприятий Киева, где и провел с ней вечер. Кроме того, Макацария признался, что симпатия к девушке существует. Украинка покорила его красотой и сильным характером.

Она очень приятная, очень красивая и очень сильная девушка. Думаю, что я – не единственный, кому она может нравиться,
– поделился мужчина.

Напомним,

Иракли Макацария, Анна Ризатдинова, Александр Прохоров на шоу «Танці з зірками» / социальная сеть Instagram
 

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