Шэрон Стоун заблокировали на сайте знакомств: подумали, что фейк

Подписчики не поверили, что знаменитость может пользоваться таким приложением.

Звезда фильма «Основной инстинкт» Шэрон Стоун зарегистрировалась на сайте знакомств, однако вскоре на ее аккаунт пожаловались юзеры. Пользователи сервера не поверили в подлинность страницы.

В своем Instagram актриса сообщила, что сайтом пользовалась она и попросила восстановить страницу.

Эй, bumble, быть мной ‒ это повод для исключения? Не выгоняйте меня с сайта,

‒ попросила звезда.

Шэрон Стоун заблокировали на сайте знакомств / социальная сеть Instagram

Сотрудники сайта мгновенно отреагировали на просьбу столь известной личности, сообщив, что ее аккаунт уже разблокировали. Они приносят извинения за доставленные неудобства.

К слову, сайт Bumble ‒ популярное в Америке приложение для знакомств. По правилам, инициативу проявляет женщина. Если интересы собеседников совпадают, общение продолжается.

Напомним,