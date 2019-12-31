Шэрон Стоун заблокировали на сайте знакомств: подумали, что фейк
Подписчики не поверили, что знаменитость может пользоваться таким приложением.
В своем Instagram актриса сообщила, что сайтом пользовалась она и попросила восстановить страницу.
Эй, bumble, быть мной ‒ это повод для исключения? Не выгоняйте меня с сайта,‒ попросила звезда.
Сотрудники сайта мгновенно отреагировали на просьбу столь известной личности, сообщив, что ее аккаунт уже разблокировали. Они приносят извинения за доставленные неудобства.
Напомним,