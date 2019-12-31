Шэрон Стоун заблокировали на сайте знакомств: подумали, что фейк

31 декабря 2020 12:00 Катерина Даниленко
Шэрон Стоун заблокировали на сайте знакомств: подумали, что фейк
Актриса Шэрон Стоун
социальная сеть Instagram

Подписчики не поверили, что знаменитость может пользоваться таким приложением.

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Звезда фильма «Основной инстинкт» Шэрон Стоун зарегистрировалась на сайте знакомств, однако вскоре на ее аккаунт пожаловались юзеры. Пользователи сервера не поверили в подлинность страницы.

В своем Instagram актриса сообщила, что сайтом пользовалась она и попросила восстановить страницу.

Эй, bumble, быть мной ‒ это повод для исключения? Не выгоняйте меня с сайта,
‒ попросила звезда.

Шэрон Стоун заблокировали на сайте знакомств / социальная сеть Instagram

Сотрудники сайта мгновенно отреагировали на просьбу столь известной личности, сообщив, что ее аккаунт уже разблокировали. Они приносят извинения за доставленные неудобства.

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К слову, сайт Bumble ‒ популярное в Америке приложение для знакомств. По правилам, инициативу проявляет женщина. Если интересы собеседников совпадают, общение продолжается.

Напомним,

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