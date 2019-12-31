Никита Добрынин показал обнаженный торс на свой день рождения: есть чем хвастаться

31 декабря 2020 14:00 Катерина Даниленко
Никита Добрынин показал обнаженный торс на свой день рождения: есть чем хвастаться
Телеведущий Никита Добрынин
социальная сеть Instagram

Праздник ведущий отметил в горах.

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30 декабря экс-Холостяку Никите Добрынину исполнилось 32 года. День рождения мужчина провел в компании свой возлюбленной Даши Квитковой. Пара отправилась на отдых в Буковель.

В своем микроблоге знаменитость разместил провокационный снимок, на котором позирует в красной вязаной шапке и с обнаженным торсом. Именинник поблагодарил подписчиков за поздравления и отметил, что считает себя абсолютно счастливым человеком.

Сегодня мне 32. Уже давно определил личное правило — счастье внутри тебя и самое ценное в жизни это друзья. Поэтому могу считать себя невероятно богатым человеком, самым счастливым парнем и другом. За это спасибо всем вам, за все тёплые пожелания и поздравления,
‒ написал артист.

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Снимок собрал более 30 тысяч лайков и огромное количество поздравлений в комментариях. Не забыла поздравить коллегу и певица Оля Цибульская, в клипе которой Никита совсем недавно снялся.

Напомним,

Телеведущий Никита Добрынин / социальная сеть Instagram
 

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