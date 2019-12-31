Никита Добрынин показал обнаженный торс на свой день рождения: есть чем хвастаться
Праздник ведущий отметил в горах.
В своем микроблоге знаменитость разместил провокационный снимок, на котором позирует в красной вязаной шапке и с обнаженным торсом. Именинник поблагодарил подписчиков за поздравления и отметил, что считает себя абсолютно счастливым человеком.
Сегодня мне 32. Уже давно определил личное правило — счастье внутри тебя и самое ценное в жизни это друзья. Поэтому могу считать себя невероятно богатым человеком, самым счастливым парнем и другом. За это спасибо всем вам, за все тёплые пожелания и поздравления,‒ написал артист.
Напомним,
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