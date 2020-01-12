Адель сбросила 45 килограмм и изменилась до неузнаваемости: невероятно, но факт

12 января 2020 17:00 Катерина Даниленко
Адель сбросила 45 килограмм и изменилась до неузнаваемости: невероятно, но факт
Британская певица Адель
социальная сеть Instagram

Фанаты поражены впечатляющим преображением кумира.

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Отличавшаяся своими пышными формами певица Адель изменилась до неузнаваемости. На днях в соцсети попали фото девушки с отдыха на Карибских островах. Там с ней познакомилась компания студентов из США, она мило пообщалась с ребятами и поужинала в ресторане.

Молодежь была приятно шокирована изменениями во внешности исполнительницы. В ходе беседы с поклонниками 31-летняя Адель призналась, что ей удалось сбросить около 45 килограмм.

Она сказала, что потеряла примерно 45 кило и что безумно довольна. Она казалась такой счастливой и выглядела потрясающе. Похоже, что она стала гораздо более уверенной в себе,
‒ поделилась впечатлениями одна из студенток.

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К слову, осенью знаменитость кардинально изменила образ жизни: перешла на правильное сбалансированное питание и занялась спортом с персональным тренером. Особое внимание звезда уделяет пилатесу.

Напомним,

Певица Адель на отдыхе на Карибах / социальная сеть Instagram

Певица Адель на отдыхе на Карибах / социальная сеть Instagram
 

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