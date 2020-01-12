Адель сбросила 45 килограмм и изменилась до неузнаваемости: невероятно, но факт
12 января 2020 17:00
Британская певица Адель
социальная сеть Instagram
Фанаты поражены впечатляющим преображением кумира.
Читайте такжеПриходится играть в смелость: Владимир Дантес о страхе, который беспокоит его и супругуОтличавшаяся своими пышными формами певица Адель изменилась до неузнаваемости. На днях в соцсети попали фото девушки с отдыха на Карибских островах. Там с ней познакомилась компания студентов из США, она мило пообщалась с ребятами и поужинала в ресторане.
Молодежь была приятно шокирована изменениями во внешности исполнительницы. В ходе беседы с поклонниками 31-летняя Адель призналась, что ей удалось сбросить около 45 килограмм.
Она сказала, что потеряла примерно 45 кило и что безумно довольна. Она казалась такой счастливой и выглядела потрясающе. Похоже, что она стала гораздо более уверенной в себе,‒ поделилась впечатлениями одна из студенток.
Напомним,
- Святослав Вакарчук с супругой отдыхает в Таиланде: пляжное фото.
- Леонардо Ди Каприо выловил из воды едва живого матроса.
Певица Адель на отдыхе на Карибах / социальная сеть Instagram
Певица Адель на отдыхе на Карибах / социальная сеть Instagram