Жена Евгения Кошевого показала, как отдыхает с мужем: не обошлось без юмора

12 января 2020 15:00 Катерина Даниленко
Жена Евгения Кошевого показала, как отдыхает с мужем: не обошлось без юмора
Шоумен Евгений Кошевой с женой Ксенией
социальная сеть Instagram

Январские каникулы звезд в самом разгаре.

Читайте также«Возьми себе кофе, друг»: Звезду «Гарри Поттера» приняли за бездомного
Супруга известного украинского шоумена Евгения Кошевого Ксения порадовала поклонников яркими снимками с отдыха в Таиланде. Молодые люди отправились туда не полным семейством, дочь Варвара осталась в Киеве.

На первом фото Ксения позирует на фоне нежных цветов, а позади нее стоит сам Кошевой. Девушка отметила супруга в комментариях, оставив смайлик-сердечко и хештег «отдых ‒ это хорошо».

Шоумен Евгений Кошевой с женой Ксенией / социальная сеть Instagram

В сториз Ксения поделилась еще одним кадром с мужем, где написала о том, что мужчины не понимают всей «важности» и эстетического значения живописных кадров. Пара позирует на фоне густых тропических растений, бизнес-леди улыбается, а комик ‒ серьезен, как никогда.

Шоумен Евгений Кошевой с женой Ксенией / социальная сеть Instagram

Читайте такжеСергей Притула умилил Сеть трогательным видео с двухлетней дочерью
Фолловеры не заставили себя долго ждать. Они засыпали звездных супругов лестными комментариями: «Такие классные», «Замечательная пара», «Любви вам, вы прекрасно смотритесь вместе», «Восхищаюсь талантом вашего мужа».

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд отдых звезд Евгений Кошевой социальные сети фото новости

Материалы по теме

Лучшее, что у меня получилось в жизни: MONATIK впервые показал лицо младшего сына
Новости

Лучшее, что у меня получилось в жизни: MONATIK впервые показал лицо младшего сына
Не обошлось без юмора: Жена Евгения Кошевого показала, как отдыхает с мужем
Новости

Не обошлось без юмора: Жена Евгения Кошевого показала, как отдыхает с мужем
Гороскоп на 13 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 13 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Восточный гороскоп: 2020 год Крыса поможет провести с умом
Гороскопы

Восточный гороскоп: 2020 год Крыса поможет провести с умом

Популярное на сайте

ТОП-5 вещей, которыми мы вредим себе ежедневно

ТОП-5 вещей, которыми мы вредим себе ежедневно
Какая прическа будет самой модной в 2020 году?

Какая прическа будет самой модной в 2020 году?
ТОП-3 поступка, которые разрушают ваши отношения

ТОП-3 поступка, которые разрушают ваши отношения
Как нанести парфюм правильно: соблазняем мужчину

Как нанести парфюм правильно: соблазняем мужчину

Популярное видео

Рождественская история с Тиной Кароль: смотреть онлайн (эфир от 07.01.2020)

Рождественская история с Тиной Кароль: смотреть онлайн (эфир от 07.01.2020)
Выходите без звонка-2: смотреть 40 серию онлайн (эфир от 10.01.2020)

Выходите без звонка-2: смотреть 40 серию онлайн (эфир от 10.01.2020)
Готовим вместе: Готовимся к Рождеству (эфир от 05.01.2020)

Готовим вместе: Готовимся к Рождеству (эфир от 05.01.2020)
Выходите без звонка-2: смотреть 35 серию онлайн (эфир от 06.01.2020)

Выходите без звонка-2: смотреть 35 серию онлайн (эфир от 06.01.2020)
tv.ua