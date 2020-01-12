Жена Евгения Кошевого показала, как отдыхает с мужем: не обошлось без юмора

Январские каникулы звезд в самом разгаре.

Супруга известного украинского шоумена Евгения Кошевого Ксения порадовала поклонников яркими снимками с отдыха в Таиланде. Молодые люди отправились туда не полным семейством, дочь Варвара осталась в Киеве.

На первом фото Ксения позирует на фоне нежных цветов, а позади нее стоит сам Кошевой. Девушка отметила супруга в комментариях, оставив смайлик-сердечко и хештег «отдых ‒ это хорошо».

Шоумен Евгений Кошевой с женой Ксенией / социальная сеть Instagram

В сториз Ксения поделилась еще одним кадром с мужем, где написала о том, что мужчины не понимают всей «важности» и эстетического значения живописных кадров. Пара позирует на фоне густых тропических растений, бизнес-леди улыбается, а комик ‒ серьезен, как никогда.

Шоумен Евгений Кошевой с женой Ксенией / социальная сеть Instagram

Фолловеры не заставили себя долго ждать. Они засыпали звездных супругов лестными комментариями: «Такие классные», «Замечательная пара», «Любви вам, вы прекрасно смотритесь вместе», «Восхищаюсь талантом вашего мужа».

Напомним,