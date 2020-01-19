Муж Екатерины Кухар трогательно поздравил супругу с днем рождения: «Моя муза»
Трепетное признание артист оставил в своем Instagram.
Вчера балерина отметила 38-летие, а любящий супруг не упустил случая еще раз признаться ей в любви. По словам Стоянова возлюбленная не перестает удивлять и восхищать его, а он все еще смотрит на нее с обожанием и трепетом.
Моя любимая женщина! Спустя столько лет совместной жизни, ты до сих пор не перестаёшь меня удивлять. Сама не расслабляешься и не даёшь расслабиться мне. Сколько бы лет не прошло, а я всегда буду смотреть на тебя как впервые: с восторгом, бешеной влюбленностью, страстью и трепетом! Я всегда буду заботиться о тебе и с каждым днём любить всё сильнее! Безумно обожать тебя не только за то, какая ты, но еще и за то, кем я становлюсь, когда я рядом с тобой. Ты моя поддержка, моё вдохновение, муза! Моя жена и любовница в одном амплуа… Я люблю тебя настолько, что кажется, все мои слова будут звучать банально,‒ написал Александр.
Премьер Национальной оперы удивляется сверхспособностям жены: она все всегда успевает и делает это идеально:
Люди часто спрашивают тебя, как ты всё успеваешь: и работать, и за детьми смотреть, и на гастроли ездить, и в телевизионных шоу участвовать... Я и сам иногда в шоке. Все, к чему бы ты не приложила руку или... ногу ‒ получается идеально на 100%! Не понимаю, как в такой маленькой, прекрасной, красивой, хрупкой девушке, может быть так много физических и моральных сил.
Напомним,