Рэперша Alyona Alyona с клетчатыми сумками отправилась на отдых: Бали ждет

19 января 2020 17:00 Катерина Даниленко
Рэперша Alyona Alyona с клетчатыми сумками отправилась на отдых: Бали ждет
Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona
социальная сеть Instagram

Эпатажная исполнительница не перестает удивлять фолловеров.

Читайте также«Я никогда это не забуду»: Шарлиз Терон о худшем в своей жизни свидании
Популярная украинская рэперша Alyona Alyona активный пользователь Instagram. Девушка креативно подходит к созданию постов, ее страница заметно отличается от других звезд шоу-бизнеса. В этот раз артистка решила поделиться снимками с аэропорта и планами на отдых.

Алена запечатлена в холле аэропорта с двумя огромными клетчатыми сумками, в которых, вероятно, перевозит свой багаж. На ней черная одежда и красные ботинки, а на груди висит бежевая сумочка-бананка. В подписи девушка сообщила, что собралась на Бали, где будет создавать свои новые музыкальные хиты.

Мы командой приняли решение удрать на длительный срок на Бали. В другой часовой пояс, чтобы никто не звонил, не звал куда-то бежать, чтобы отдохнуть от постоянного движения, концертов, журналистов и посвятить себя тому, что действительно хорошо получается – творчеству,
‒ написала рэперша.

Читайте такжеСудьбоносная встреча: Санта Димопулос растрогала архивным видео предложения руки и сердца
Девушка сожалеет, что в предыдущем году ей удалось так мало написать новых песен, ведь концертный график был расписан поминутно. Она посетила 18 стран, множество фестивалей и концертов, а также познакомилась с множеством интересных людей. Теперь самое время выплеснуть все накопившееся эмоции в новые композиции.

Напомним,

 

Облако тегов

личная жизнь звезд отдых звезд стиль звезд социальные сети фото новости alyona alyona

Материалы по теме

Розовые лосины и укороченная шубка: Живой Кен взбудоражил Сеть выходом в свет
Новости

Розовые лосины и укороченная шубка: Живой Кен взбудоражил Сеть выходом в свет
Эксклюзив! Брэд Питт: Я не гонюсь за отношениями
Теленеделя

Эксклюзив! Брэд Питт: Я не гонюсь за отношениями
Бали ждет: Рэперша Alyona Alyona с клетчатыми сумками отправилась на отдых
Новости

Бали ждет: Рэперша Alyona Alyona с клетчатыми сумками отправилась на отдых
«Даже имена знаем»: Виктор Павлик с будущей женой уже планируют детей
Новости

«Даже имена знаем»: Виктор Павлик с будущей женой уже планируют детей

Популярное на сайте

Какой маникюр сводит парней с ума?

Какой маникюр сводит парней с ума?
Женский доктор 4 сезон: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.01.2020)

Женский доктор 4 сезон: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.01.2020)
Берегитесь: неизвестные ранее признаки рака!

Берегитесь: неизвестные ранее признаки рака!
В чем ходить этой весной: ТОП-3 модные модели кроссовок

В чем ходить этой весной: ТОП-3 модные модели кроссовок

Популярное видео

Женский доктор 4 сезон: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.01.2020)

Женский доктор 4 сезон: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.01.2020)
Гороскоп на неделю с 13 по 19 января 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Невеста из Стамбула: смотреть 276 серию онлайн (эфир от 17.01.2020)

Невеста из Стамбула: смотреть 276 серию онлайн (эфир от 17.01.2020)
tv.ua