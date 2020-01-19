Рэперша Alyona Alyona с клетчатыми сумками отправилась на отдых: Бали ждет
Эпатажная исполнительница не перестает удивлять фолловеров.
Алена запечатлена в холле аэропорта с двумя огромными клетчатыми сумками, в которых, вероятно, перевозит свой багаж. На ней черная одежда и красные ботинки, а на груди висит бежевая сумочка-бананка. В подписи девушка сообщила, что собралась на Бали, где будет создавать свои новые музыкальные хиты.
Мы командой приняли решение удрать на длительный срок на Бали. В другой часовой пояс, чтобы никто не звонил, не звал куда-то бежать, чтобы отдохнуть от постоянного движения, концертов, журналистов и посвятить себя тому, что действительно хорошо получается – творчеству,‒ написала рэперша.
Напомним,