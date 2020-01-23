Кодування супутникового сигналу: як обрати провайдера з вигідними умовами

Реклама 23 января 2020 17:12 Александр Кива
Кодування супутникового сигналу: як обрати провайдера з вигідними умовами
Кодування супутникового сигналу: як обрати провайдера з вигідними умовами

Зміна правил на телекомринку: що чекає на українців у 2020 році?

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2020 рік  на українському телеком ринку стартував з відчутних змін: кодування супутникового сигналу з 28 січня, яке оголосили найбільші медіагрупи України, на додачу - збільшення ними вартості за контент, який вони продають провайдерам телебачення. Ще одне нововведення - зміна в трансляції популярних футбольних каналів. 

Звичайно, багато телеглядачів стурбовані – що тепер буде і як це вплине на їхні телевізійні звички дивитися якісні і різноманітні передачі, шоу і серіали? Багато, тільки не абоненти Воля. Для них все залишається стабільним, більш того, позиція провайдера виглядає так: наразі кожен абонент може обрати цікавий за наповненням і вигідний для нього план передплати, ба більше, отримати додаткові переваги в рамках свого тарифу.

На чому базується така стабільність? У компанії стверджують, що на багаторічному досвіді роботи в Україні, на довгострокових договорах про співробітництво з провідними українськими медіа групами і світовими лідерами виробництва контенту. Будуть прем'єри, буде багато новинок. Яких? Поки в компанії зберігають інтригу. Але, якщо подивитися перелік недавніх гучних прем'єр – а це хіти «Месники: Завершення», «Мері Поппінс повертається», «Аладдін», «Холодне серце», український  фільм-мюзикл «Гуцулка Ксеня», – то можна припустити, що нові будуть не менш цікавими. Відомо, що планується показ емоційної анімації «Історія іграшок 4», казкової «Малефісента 2», завжди топових «Зоряні війни: Епізод IX», пригодницького «Мулан» і багатьох інших.

У компанії зазначають, зараз без підвищення вартості послуги не зможе обійтися жоден провайдер – тут все визначає зростання оплати за контент від медіагруп. Але в компанії мають намір компенсувати подорожчання розвитком самої послуги і поліпшеними пропозиціями.

Наприклад, абоненти інтерактивних послуг деяких тарифних пакетів отримають улюблені фільми і передачі різних жанрів в онлайн-кінотеатрі ВОЛЯ Cinema і на власних ексклюзивних каналах ВОЛЯ CINE+. Абонентам послуги Воля-lifecell, власникам пакетів Інтернет всюди (100) + Кіно та Інтернет + Воля TV, провайдер пропонує поліпшення мобільного складової. А деякі пакети Інтернет + ТБ будуть доповнені рейтинговими телеканалами, такими як ВОЛЯ CINE+, Eurosport 1/2, Discovery Science, DTX та інші.

Гарні новини і для футбольних уболівальників, які зверталися в компанію з приводу включення нового футбольного телеканалу «Футбол 3». Так, цей канал буде! Він буде транслювати частину матчів чемпіонатів Франції, Бельгії, Іспанії, а також новий преміальний контент. В пакетах також з'явиться клубний канал «Шахтар ТБ».

Як відомо, Воля має права трансляторів матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи УЄФА сезонів 2018-2021, тому продовжить і далі радувати всіх цінителів преміального спортивного контенту. І, до речі, матчі 1/8 фіналу ЛЧ стартують вже 18 лютого - чинний чемпіон «Ліверпуль» зіграє з «Атлетіко», «Манчестер Сіті» протистоїть «Реалу», а «Челсі» - «Баварії». З 20 лютого глядачі зможуть насолоджуватися видовищним європейським футболом в 1/16 фіналу ЛЄ. Серед учасників, які продовжують боротьбу за трофей, донецький «Шахтар». Підопічні Луїша Каштру зійдуться з «Бенфікою» з Португалії.

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А всі матчі ЛЧ і ЛЄ в прямому ефірі, короткі огляди, архів матчів та інтерактивні можливості в режимі 24/7 і без реклами можна отримати з додатковою послугою Воля Футбол+. Така послуга сподобається завзятим футбольним уболівальникам, враховуючи, що тепер канали «Футбол 1/2» будуть представлені у всіх провайдерів тільки за окремою передплатою. Таке рішення власників самих каналів.

Хоча чутки і сумніви про телебачення в 2020 році трошки лякають, але вони перебільшені. Адже якщо розібратися, то всі зміни спрямовані на боротьбу з піратством і нелегальним споживанням контенту, і в довгостроковій перспективі позитивно позначиться на розвитку українського телебачення

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