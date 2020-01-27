275-килограммовый американец стал настоящим красавчиком: фото до и после

Джастин Максвейн стал героем американского шоу «Я вешу 300 килограммов», он располнел после развода родителей.

Американец Джастин Максвейн в свои 27 лет весил более 274 килограммов, он поправился из-за ухода матери из семьи, которая покинула малыша, когда ему было 5 лет, а вернулась, когда ребенку исполнилось 10.

Родители постоянно ссорились, он начал заедать свой стресс. Вес достиг критической отметки довольно быстро, Джастин почувствовал, что передвигается с трудом.

275-килограммовый американец стал настоящим красавчиком / кадр из программы

Одно хорошо было, хулиганы ко мне не приставали, я был больше, чем они. Но я чувствовал, что проблем со здоровьем стало больше, а вес продолжал расти. И однажды в воскресенье я решил, что похудею, чего бы мне это не стоило! И я похудел, сделал это!

Во время шоу для Джастина разработали систему питания, он начал заниматься спортом и всего за 3 месяца сбросил 41 килограмм.

Путь мужчины к идеальному весу продолжился, Джастин теперь весит 85 килограммов, у него появилась девушка.

275-килограммовый американец стал настоящим красавчиком / кадр из программы

Напомним,