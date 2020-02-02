Ирина Федишин получила на день рождения подарок, о котором мечтала: недвижимость за границей

2 февраля 2020 15:00 Катерина Даниленко
Ирина Федишин получила на день рождения подарок, о котором мечтала: недвижимость за границей
Певица Ирина Федишин
социальная сеть Instagram

Вчера артистка отпраздновала свое 33-летие.

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Известная украинская певица Ирина Федишин на свой день рождения получила от мужа Виталия Човныка ценный подарок. Продюсер приобрел для любимой квартиру на берегу моря.

В какой теплой стране семья обустроит еще одно гнездышко пока неизвестно, однако праздник Федишин предпочла отметить в снежных Карпатах. Вместе с мужем и детьми знаменитость покоряла горнолыжные склоны Буковеля. Кадрами Ирина поделилась в своем Instagram.

Щасливі разом. Сьогодні святкую у Карпатах з найріднішими. Усім дякую за вітання! Обіймаю,
‒ написала знаменитость.

Певица Ирина Федишин / социальная сеть Instagram

А муж исполнительницы, в свою очередь, отметил, что отдых со звездной супругой в Украине дается ему сложно, ведь узнают артистку на каждом шагу:

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Отдыхать в горах сложно, каждые пять минут все просят автографы.

Напомним,

Певица Ирина Федишин с семьей в Карпатах / социальная сеть Instagram
 

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