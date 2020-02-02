Ирина Федишин получила на день рождения подарок, о котором мечтала: недвижимость за границей
Вчера артистка отпраздновала свое 33-летие.
В какой теплой стране семья обустроит еще одно гнездышко пока неизвестно, однако праздник Федишин предпочла отметить в снежных Карпатах. Вместе с мужем и детьми знаменитость покоряла горнолыжные склоны Буковеля. Кадрами Ирина поделилась в своем Instagram.
Щасливі разом. Сьогодні святкую у Карпатах з найріднішими. Усім дякую за вітання! Обіймаю,‒ написала знаменитость.
А муж исполнительницы, в свою очередь, отметил, что отдых со звездной супругой в Украине дается ему сложно, ведь узнают артистку на каждом шагу:
Отдыхать в горах сложно, каждые пять минут все просят автографы.
Напомним,
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