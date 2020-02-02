Наталья Могилевская рассказала о трудностях жизни с новым возлюбленным: жизнь на две страны

2 февраля 2020 17:00 Катерина Даниленко
Наталья Могилевская рассказала о трудностях жизни с новым возлюбленным: жизнь на две страны
Певица Наталья Могилевская
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Артистка рассекретила род деятельности своего мужчины.

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Певица Наталья Могилевская тщательно скрывает своего возлюбленного от назойливого внимания публики. Знаменитость уверена, что отношения должны оставаться за семью замками, однако в недавнем интервью она приоткрыла занавес личной жизни.

Так, звезда призналась, что ее молодой человек живет в другой стране, из-за чего она вынуждена постоянно метаться между Украиной и его родной страной. Впрочем, где именно проживает избранник она не сказала.

У него там вся жизнь. Он преподаватель, он работает еще. А у меня – здесь, потому что моя жизнь связана с Украиной. Как мы будем это решать, не знаю,
– откровенничает исполнительница.

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Могилевская также отметила, что она уже вовсю готовится ко Дню всех влюбленных. Звезда записала более медленную и очень сексуальную версию новой песни «Покохала», которая станет подарком ее второй половинке.

Хорошо, когда одним выстрелом можно убить двух зайцев. И зрителям и любимому,
‒ шутит артистка.

Напомним,

 

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