Наталья Могилевская рассказала о трудностях жизни с новым возлюбленным: жизнь на две страны
Артистка рассекретила род деятельности своего мужчины.
Так, звезда призналась, что ее молодой человек живет в другой стране, из-за чего она вынуждена постоянно метаться между Украиной и его родной страной. Впрочем, где именно проживает избранник она не сказала.
У него там вся жизнь. Он преподаватель, он работает еще. А у меня – здесь, потому что моя жизнь связана с Украиной. Как мы будем это решать, не знаю,– откровенничает исполнительница.
Хорошо, когда одним выстрелом можно убить двух зайцев. И зрителям и любимому,‒ шутит артистка.
Напомним,