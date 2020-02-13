Канал «Украина» и группа «Антитела» запустили всеукраинский конкурс

Популярная поп-рок группа «Антитела» совместно с телеканалом «Украина» запускают масштабный конкурс #Helloукраїнашукаєталанти.

Победители получат возможность выступить на стадионных концертах группы в рамках тура «HELLO 2020» городами Украины.

Группа «Антитела» при поддержке канала «Украина» запустила большой конкурс, цель которого найти новые музыкальные таланты и продемонстрировать огромный творческий потенциал нашей страны. Условия просты – до 31 марта 2020 года музыкальные группы, дуэты в составе своего музыкального коллектива должны записать авторскую песню на видео и выложить в Instagram, отметив страницы группы «Антитела» и канала «Украина», а также поставив хештег #Helloукраїнашукаєталанти.

В начале апреля жюри, в состав которого войдут участники группы «Антитела» и представители телеканала «Украина», выберет ТОП-10 финалистов. В течение следующей недели победителей выберут подписчики путем голосования на официальной странице канала «Украина» в Instagram.

«Открывать новые имена сложно, но очень важно и интересно. Мы поддерживаем инициативу группы «Антитела» и предоставляем уникальную возможность талантливым людям показать свое творчество широкой аудитории. Пусть звезд становится больше, места хватит всем!» – призвал директор департамента развлекательных программ канала «Украина» Анатолий Сябро.

Фронтмен известной поп-рок группы Тарас Тополя признается – за 12 лет существования группы «Антитела» смогли собственными силами проложить себе дорогу к стадионным турам, тем не менее, участники группы знают, настолько сильно важна поддержка на музыкальном поприще. Поэтому артисты готовы поддерживать начинающих исполнителей и вместе развивать украинскую песню.

«Мы прошли путь от маленьких пабов к стадионам. И знаем, как это важно, когда тебе в начале творческого пути предоставляют большую сцену, поддержку, шанс громко заявить о себе. И понимаем, насколько важно сегодня развивать украинскую музыку в нашей стране. Именно поэтому мы решили совместить наш стадионный тур с воплощением мечты молодых музыкантов. Чья-то обязательно станет реальностью!» – поделился лидер группы «Антитела» Тарас Тополя.

Первое выступление победителя состоится 16 мая на стадионном концерте группы «Антитела» в Днепре.

Напомним,